23 Eylül 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da son aday Joao Mario

G.Saray onun için dünya devleriyle yarışıyor!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.09.2020

Sarı-kırmızılı ekip, Inter’in gözden çıkardığı Portekizli futbolcu için İtalyanların kapısını çaldı. için Newcastle, Leeds, West Ham, da devrede.

Ön libero arayışlarına devam eden ve birçok isimle anılan 'ın 'yu da gündemine aldığı ifade edildi. Record'un haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, Portekizli yıldız için 'in kapısını çalan kulüplerden biri konumunda... Daha önceki dönemlerinde de Galatasaray'ın gündemine gelen tecrübeli oyuncu, geride bıraktığımız sezonu 'da kiralık geçirmişti. Oyuncuyla Galatasaray'ın yanı sıra , Leeds United, West Ham, ve Betis'in de ilgilendiği aktarıldı.

YANIT BEKLENİYOR

Inter, 2016'da 40 milyon euro'luk bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı oyuncuyu daha önce West Ham ve Lokomotiv Moskova'ya kiralık olarak göndermişti. İtalyan ekibinin bu kez 2022'de sözleşmesi sona erecek 27 yaşındaki oyuncuyu takımdan göndermek istediği ifade ediliyor. Cimbom geçtiğimiz günlerde Etebo'yu kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Ancak orta saha için en az bir transfer daha yapılması planlanıyor ve Mario'yu kiralamak için İnter'in kapısını çalan yönetim, olumlu bir dönüş bekliyor.

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