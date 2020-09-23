Galatasaray'da son aday Joao Mario

Sarı-kırmızılı ekip, Inter’in gözden çıkardığı Portekizli futbolcu için İtalyanların kapısını çaldı. Joao Mario için Newcastle, Leeds, West Ham, Valencia da devrede.

Ön libero arayışlarına devam eden ve birçok isimle anılan Galatasaray'ın Joao Mario'yu da gündemine aldığı ifade edildi. Record'un haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, Portekizli yıldız için İnter'in kapısını çalan kulüplerden biri konumunda... Daha önceki transfer dönemlerinde de Galatasaray'ın gündemine gelen tecrübeli oyuncu, geride bıraktığımız sezonu Lokomotiv Moskova'da kiralık geçirmişti. Oyuncuyla Galatasaray'ın yanı sıra Newcastle United, Leeds United, West Ham, Valencia ve Betis'in de ilgilendiği aktarıldı.

YANIT BEKLENİYOR

Inter, 2016'da 40 milyon euro'luk bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı oyuncuyu daha önce West Ham ve Lokomotiv Moskova'ya kiralık olarak göndermişti. İtalyan ekibinin bu kez 2022'de sözleşmesi sona erecek 27 yaşındaki oyuncuyu takımdan göndermek istediği ifade ediliyor. Cimbom geçtiğimiz günlerde Etebo'yu kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Ancak orta saha için en az bir transfer daha yapılması planlanıyor ve Mario'yu kiralamak için İnter'in kapısını çalan yönetim, olumlu bir dönüş bekliyor.

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