17 Eylül 2020, Perşembe

GALATASARAY

Abdurrahim Albayrak'tan transfer müjdesi! "Alacağımız isimler olacak"

Albayrak'tan transfer müjdesi! Alacağımız isimler olacak
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 17.09.2020

Avrupa Ligi ön elemesinde Netfçi Bakü ile oynayacağı maç için 'a giden 'da İkinci Başkan , Bakü yolculuğu öncesi açıklamalarda bulundu. çalışmalarıyla ilgili konuşan Albayrak, "Alacağımız isimler olacak. Gelenler de, gidenler de olacak. Galatasaray taraftarı bize güvensin, onları hiçbir zaman mahcup etmeyeceğiz." dedi.

Kulübü İkinci Başkanı , sarı-kırmızılı takımın Bakü yolculuğu öncesi beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu. sarı-kırmızılı takımın gündemine ilişkin konuşan Albayrak, "Alacağımız isimler olacak. Gelenler de, gidenler de olacak. Galatasaray taraftarı bize güvensin, onları hiçbir zaman mahcup etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Abdurrahim Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"İNSANLAR TRANSFER YAPMADIĞIMIZI SÖYLÜYOR AMA..."

"İnsanlar transfer yapmadığımızı söylüyor ama mesela Omar ile 6-7 ay önce anlaştık. Galatasaray'a uzun yıllar hizmet edecek. Çok da iyi oynadı, Allah nazardan korusun."

"GELENLER DE GİDENLER DE OLACAK"

Abdurrahim Albayrak, "Aldığımız yeni oyuncuların çoğu henüz kadroya giremedi. Alacağımız isimler olacak. Gelenler de, gidenler de olacak. Geç saatlere kadar çalışıyoruz. Almak kadar satmak da önemli. Elimizden geleni yapıyoruz. Galatasaray taraftarı bize güvensin, onları hiçbir zaman mahcup etmeyeceğiz" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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