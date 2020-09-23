23 Eylül 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Denizlispor Jimmy Durmaz transferinde sona yaklaştı

Jimmy Durmaz Süper Lig ekibiyle imzalıyor
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 23.09.2020 Giriş Tarihi: 23.09.2020

ekiplerinden , forması giyen 'ın transferini bitiriyor. Yeşil-siyahlı takımın tecrübeli futbolcuyla anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.

'de 3'üncü hafta maçında pazartesi günü deplasmanda Fraport Tav Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek , Galatasaraylı transferinde sona yaklaştı.

Oyuncuyla sezon başından beri ilgilenen yeşil-siyahlıların Jimmy'e iyi bir teklif götürdüğü ve asıllı oyuncuyla el sıkışmak üzere olduğu vurgulandı. Yönetimden mutlaka takviye yapmasını isteyen teknik direktör 'nin kanat mevki için deneyimiyle ön plana çıkan Jimmy Durmaz'ı kadrosunda görmeyi çok istediği ifade edildi. Denizlispor'un Jimmy'nin yanı sıra stoper, orta saha ve forvete de yapacağı vurgulandı.

Albayrak'tan transfer açıklaması! haberin devamı


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