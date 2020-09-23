Denizlispor Jimmy Durmaz transferinde sona yaklaştı
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Galatasaray forması giyen Jimmy Durmaz'ın transferini bitiriyor. Yeşil-siyahlı takımın tecrübeli futbolcuyla anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.
Süper Lig'de 3'üncü hafta maçında pazartesi günü deplasmanda Fraport Tav Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek Yukatel Denizlispor, Galatasaraylı Jimmy Durmaz transferinde sona yaklaştı.
Oyuncuyla sezon başından beri ilgilenen yeşil-siyahlıların Jimmy'e iyi bir teklif götürdüğü ve İsveç asıllı oyuncuyla el sıkışmak üzere olduğu vurgulandı. Yönetimden mutlaka takviye yapmasını isteyen teknik direktör Robert Prosinecki'nin kanat mevki için deneyimiyle ön plana çıkan Jimmy Durmaz'ı kadrosunda görmeyi çok istediği ifade edildi. Denizlispor'un Jimmy'nin yanı sıra stoper, orta saha ve forvete de transfer yapacağı vurgulandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama