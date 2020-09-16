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Galatasaray'da gelenler gidenleri aratmadı! Cimbom'da dev tasarruf

Yeni sezonun başlamasıyla birlikte transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da yüzler gülüyor... Sarı-kırmızılı takımda şimdiye kadar geçtiğimiz sezonki kadrodan 8 oyuncu ayrılırken, yerlerine ise 7 isim dahil edildi. G.Saray'da gelen isimler gidenleri aratmazken, Cimbom dev tasarruf ederek adeta bir taşla iki kuş vurdu. İşte Galatasaray'daki son gelişmeler ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 16.09.2020 08:55 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020 09:02
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Galatasaray'da gelenler gidenleri aratmadı! Cimbom'da dev tasarruf

Transfer döneminin başlamasıyla birlikte kadrosuna önemli isimleri katan Galatasaray, 8 isimle de yollarını ayırmıştı.

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Galatasaray'da gelenler gidenleri aratmadı! Cimbom'da dev tasarruf

Sarı-kırmızılıların yollarını ayırdığı isimlerin yüksek maaşları dikkat çekerken, yerlerine aldığı isimlerin ise daha makul ücretler aldığı dikkatlerden kaçmadı.

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Galatasaray'da gelenler gidenleri aratmadı! Cimbom'da dev tasarruf

Galatasaray'da gelen yeni transferler giden oyuncuları aratmazken, Cimbom adeta bir taşla iki kuş vurdu.

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Galatasaray'da gelenler gidenleri aratmadı! Cimbom'da dev tasarruf

Sabah'ın haberine göre; TFF yeni sezonda %15 sapma ile birlikte G.Saray'a 493.3 milyon TL harcama limiti koydu. Şampiyonlar Ligi gelirinden 2 sene sonra mahrum kalan sarı-kırmızılılar şu ana kadar takım bütçesinde 83 milyon TL tasarruf sağladı.

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Galatasaray'da gelenler gidenleri aratmadı! Cimbom'da dev tasarruf

7 yeni transferin, giden 8 oyuncuyla maliyeti kıyaslandığında 8 milyon Euro kasada kaldı.

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