Galatasaray'da gelenler gidenleri aratmadı! Cimbom'da dev tasarruf

Yeni sezonun başlamasıyla birlikte transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da yüzler gülüyor... Sarı-kırmızılı takımda şimdiye kadar geçtiğimiz sezonki kadrodan 8 oyuncu ayrılırken, yerlerine ise 7 isim dahil edildi. G.Saray'da gelen isimler gidenleri aratmazken, Cimbom dev tasarruf ederek adeta bir taşla iki kuş vurdu. İşte Galatasaray'daki son gelişmeler ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

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Giriş Tarihi: 16.09.2020 08:55 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020 09:02 ABONE OL