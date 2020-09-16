16 Eylül 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'ın Neftçi Bakü maçı kadrosu açıklandı!

G.Saray'ın Neftçi maçı kadrosu açıklandı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 16.09.2020 Giriş Tarihi: 16.09.2020

Son dakika haberleri... Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda ile Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Yeni transferlerden Etebo ve Oğulcan Çağlayan kafilede yer almadı.

Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda 17 Eylül Perşembe günü Azerbaycan temsilcisi ile karşılaşacak 'ın kamp kadrosu açıklandı.

Sarı-kırmızılıların kamp kadrosu şu şekilde:

Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Jesse Sekidika, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.

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