16 Eylül 2020, Çarşamba
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Galatasaray'ın Neftçi Bakü maçı kadrosu açıklandı!
Son dakika Galatasaray haberleri... UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Neftçi Bakü ile Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Yeni transferlerden Etebo ve Oğulcan Çağlayan kafilede yer almadı.
UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda 17 Eylül Perşembe günü Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı.
Sarı-kırmızılıların kamp kadrosu şu şekilde:
Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Jesse Sekidika, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.
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