Galatasaray'ın rakibi Hajduk Split İstanbul'da!
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme Turu'ndaki rakibi olan Hajduk Split İstanbul'a geldi. Perşembe günü oynanacak müsabaka öncesi Hırvat ekibinde eksik oyuncu bulunmuyor.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Hajduk Split, perşembe günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak maç öncesinde İstanbul'a geldi.
Hırvatistan'ın Split kentinden kalkan özel uçakla saat 20.40'ta İstanbul Havalimanı'na ulaşan kafile, sonrasında kamp yapacağı otele doğru hareket etti.
Hajduk Split'in kamp kadrosunda şu isimler yer aldı: Marin Ljubić, Kristian Dimitrov, Darko Nejašmić, Leon Kreković, Marin Jakoliš, Mijo Caktaš, Dimitrios Diamantakos, Nihad Mujakić, Mario Čuić, Jani Atanasov Jairo, Adam Gyurcso, Stanko Jurić, Ivan Dolček, David Čolina, Mario Vušković, Darko Todorović, Josip Posavec, Bassel Jradi, Karlo Sentić.
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