Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! 2 dünya yıldızı birden...

2020-2021 sezonuna 3-1'lik Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan Galatasaray'ın önünde 3 kritik maç var. Sırasıyla Neftçi Bakü, Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarına çıkacak sarı-kırmızılılar, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Orta sahaya teknik direktör Fatih Terim'in talimatları doğrultusunda transfer yapmak isteyen sarı-kırmızılı takım, 2 dünya yıldızını listesine aldı. İşte o isimler... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

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Giriş Tarihi: 16.09.2020 09:38 ABONE OL