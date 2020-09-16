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Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! 2 dünya yıldızı birden...

2020-2021 sezonuna 3-1'lik Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan Galatasaray'ın önünde 3 kritik maç var. Sırasıyla Neftçi Bakü, Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarına çıkacak sarı-kırmızılılar, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Orta sahaya teknik direktör Fatih Terim'in talimatları doğrultusunda transfer yapmak isteyen sarı-kırmızılı takım, 2 dünya yıldızını listesine aldı. İşte o isimler... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Giriş Tarihi: 16.09.2020 09:38
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Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! 2 dünya yıldızı birden...

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'yı konuk etti. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 3-1 kazandı.

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Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! 2 dünya yıldızı birden...

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Falcao (2) ve Emre Kılınç kaydederken, Gaziantep'in tek sayısı Andre'den geldi.

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Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! 2 dünya yıldızı birden...

Sezona galibiyetle başlayarak moralleri üst seviyeye çıkaran Galatasaray'da son şampiyon Medipol Başakşehir ile oynanacak zorlu karşılaşmanın hazırlıkları da sürüyor.

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Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! 2 dünya yıldızı birden...

Sarı-kırmızılılar bir yandan da takıma kazandıracağı yeni isimler için yoğun mesai harcıyor.

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Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! 2 dünya yıldızı birden...

Oghenekaro Etebo'yu transfer eden sarı-kırmızılı ekip, orta sahaya iki takviye daha yapabilmek için kolları sıvadı.

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