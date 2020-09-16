Galatasaray Neftçi Bakü maçı için Bakü'ye gitti

Galatasaray'da takımın en çok kazanan isimlerin başında gelen Younes Belhanda belirsizliği sürmeye devam ediyor... Sarı-kırmızılı yönetim, Faslı oyuncuyu takımdan yollayıp hem bonservis geliri elde etmek hem de maaş yükünü azaltmayı hedeflese de, 30 yaşındaki oyuncunun son isteği adeta pes dedirtti. İşte sarı-kırmızılılardaki o gelişme ve Belhanda'nın isteği... | Son dakika Galatasaray haberleri