16 Eylül 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray Neftçi Bakü maçı için Bakü'ye gitti

Galatasaray Bakü'ye gitti!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 16.09.2020

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda temsilcisi ile karşılaşacak , deplasmanda oynayacağı maç için Bakü'ye iniş yaptı.

THY'ye ait özel bir uçuşla Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılılar, sıkı güvenlik önlemleriyle karşılandı.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında taraftarların havalimanında toplanmasına izin verilmedi.

Teknik Direktörü Fatih Terim, havalimanı çıkışında gazetecilere yaptığı kısa açıklamada 'ı çok sevdiklerini söyledi.

Başkent Bakü'deki Bakü Olimpiyat Stadı'nda yarın yapılacak müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak.

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