Galatasaray Neftçi Bakü maçı için Bakü'ye gitti
UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile karşılaşacak Galatasaray, deplasmanda oynayacağı maç için Bakü'ye iniş yaptı.
THY'ye ait özel bir uçuşla Haydar Aliyev Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılılar, sıkı güvenlik önlemleriyle karşılandı.
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında taraftarların havalimanında toplanmasına izin verilmedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, havalimanı çıkışında gazetecilere yaptığı kısa açıklamada Azerbaycan'ı çok sevdiklerini söyledi.
Başkent Bakü'deki Bakü Olimpiyat Stadı'nda yarın yapılacak müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak.
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📸 Aslanlarımız Bakü'ye iniş yaptı. 🦁 pic.twitter.com/6EtCMysqvr— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 16, 2020
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