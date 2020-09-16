16 Eylül 2020, Çarşamba
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SÖZLEŞMESİ İKİ YILLIK
Bu transfer iddiasıyla ilgili Galatasaray cephesinden henüz herhangi resmi bir açıklama gelmezken 35 yaşındaki Brezilyalı orta sahanın, City'de yeteri kadar süre alamamasından dolayı sözleşmesini feshetmek istediği öne sürüldü. Bunun üzerine harekete geçen sarı-kırmızılıların, 35 yaşında olmasına karşın halen fit durumda olan Brezilyalı orta saha ile 2 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlandığı bildirildi. Bu haberin ortaya çıkması ve Fernandinho'nun Arda Turan, Radamel Falcao ve Claudio Taffarel gibi isimleri takip etmeye başlaması taraftarları coşturdu.
Fernandinho çılgınlığı
Manchester City ile yol ayrımına gelen yıldız futbolcunun, sarı-kırmızılı takım ile prensipte anlaştığı ifade edildi. Bu haber sosyal medyayı sallarken Fernandinho’nun Arda ve Falcao’yu takip etmesi heyecanı artırdı
Galatasaray yine transfer piyasasını sarsmaya hazırlanıyor. Jean Michael Seri ve Mario Lemina'yı yolcu etmek zorunda kalan ve ardından Karo Etebo'yu transfer eden sarı-kırmızılı ekip bu kez de Brezilya futbolunun tanınmış isimlerinden Fernandinho ile anılıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer harekatını sessizce sürdüren sarı-kırmızılı yönetimin, Manchester City ile sözleşmesin feshetmek için görüşme halinde olan Brezilyalı orta saha oyuncusu ile temasta olduğu ve hatta büyük oranda anlaştığı iddia edildi.
SÖZLEŞMESİ İKİ YILLIK
Bu transfer iddiasıyla ilgili Galatasaray cephesinden henüz herhangi resmi bir açıklama gelmezken 35 yaşındaki Brezilyalı orta sahanın, City'de yeteri kadar süre alamamasından dolayı sözleşmesini feshetmek istediği öne sürüldü. Bunun üzerine harekete geçen sarı-kırmızılıların, 35 yaşında olmasına karşın halen fit durumda olan Brezilyalı orta saha ile 2 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlandığı bildirildi. Bu haberin ortaya çıkması ve Fernandinho'nun Arda Turan, Radamel Falcao ve Claudio Taffarel gibi isimleri takip etmeye başlaması taraftarları coşturdu.
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