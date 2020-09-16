16 Eylül 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Fernandinho çılgınlığı

Fernandinho çılgınlığı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 16.09.2020

ile yol ayrımına gelen yıldız futbolcunun, sarı-kırmızılı takım ile prensipte anlaştığı ifade edildi. Bu haber sosyal medyayı sallarken ’nun Arda ve Falcao’yu takip etmesi heyecanı artırdı

yine piyasasını sarsmaya hazırlanıyor. Jean Michael Seri ve Mario Lemina'yı yolcu etmek zorunda kalan ve ardından Karo Etebo'yu transfer eden sarı-kırmızılı ekip bu kez de futbolunun tanınmış isimlerinden ile anılıyor. Teknik direktör 'in raporu doğrultusunda transfer harekatını sessizce sürdüren sarı-kırmızılı yönetimin, ile sözleşmesin feshetmek için görüşme halinde olan Brezilyalı orta saha oyuncusu ile temasta olduğu ve hatta büyük oranda anlaştığı iddia edildi.

SÖZLEŞMESİ İKİ YILLIK

Bu transfer iddiasıyla ilgili Galatasaray cephesinden henüz herhangi resmi bir açıklama gelmezken 35 yaşındaki Brezilyalı orta sahanın, City'de yeteri kadar süre alamamasından dolayı sözleşmesini feshetmek istediği öne sürüldü. Bunun üzerine harekete geçen sarı-kırmızılıların, 35 yaşında olmasına karşın halen fit durumda olan Brezilyalı orta saha ile 2 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlandığı bildirildi. Bu haberin ortaya çıkması ve Fernandinho'nun , ve gibi isimleri takip etmeye başlaması taraftarları coşturdu.
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