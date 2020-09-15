Wilshere'e talip çıktı! Galatasaray...

A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Son Sayfa Transfer programında Galatasaray'ın transfer gündemindeki Jack Wilshere ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çorlu, "Jack Wilshere Galatasaray'ın gündeminde. Sakatlığı araştırılıyor. İngiltere'den benim aldığım bilgi artık oyuncu boşta. İtalya'dan da teklifler varmış. Fırsat transferi." dedi.

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