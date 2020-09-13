13 Eylül 2020, Pazar

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Galatasaray'ın Neftçi Bakü maçı kadrosu açıklandı!

G.Saray'ın Neftçi kadrosu belli oldu! 6 isim...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 13.09.2020 Giriş Tarihi: 13.09.2020

2. ön eleme turunda ile karşılaşacak 'ın kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılarda 6 isim kadroya alınmadı. İşte detaylar...

, 2. ön eleme turunda ile oynayacağı karşılaşma öncesi oyuncu listesini UEFA'ya bildirdi. Sarı-kırmızılı ekipte Emre Akbaba, Ozornwafor, Emre Taşdemir, Kerem Aktürkoğlu, Oğulcan Çağlayan ve bildirilen listede yer almadı.

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İŞTE OYUNCU LİSTESİ

Okan Kocuk, Fatih Öztürk, Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Martin Linnes, Donk, Ömer Bayram, Luyindama, Saracchi, Marcao, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Etebo, Jimmy Durmaz, Emre Kılınç, Feghouli, Ryan Babel, Radamel Falcao, Yunus Akgün, Arda Turan, Sekidika, Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne.

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