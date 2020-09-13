Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! Orta sahaya yıldız isim...

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 6. sırada bitiren Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne ön elemeden katılmaya hak kazanmıştı. Şu ana kadar 7 ismi kadrosuna dahil eden sarı-kırmızılı takım, son olarak Stoke City'den Etebo'yu kiralık olarak renklerine bağladı. Ligin başlamasıyla birlikte transfer çalışmalarına hız veren Cimbom, orta sahaya bir takviye daha yapmak istiyor. Önümüzdeki günlerde çok kritik 3 maça (Neftçi Bakü, Başakşehir ve Fenerbahçe) çıkacak Aslan, bir an önce transferleri bitirip hazır hale gelmek istiyor. Bu kapsamda G.Saray'ın listesine yıldız bir isim girdi. İşte Galatasaray'daki son gelişmeler ve o isim... | Son dakika Galatasaray haberleri

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Giriş Tarihi: 13.09.2020 14:01 Güncelleme Tarihi: 13.09.2020 14:03 ABONE OL