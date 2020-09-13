13 Eylül 2020, Pazar

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Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! Orta sahaya yıldız isim...

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 6. sırada bitiren Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne ön elemeden katılmaya hak kazanmıştı. Şu ana kadar 7 ismi kadrosuna dahil eden sarı-kırmızılı takım, son olarak Stoke City'den Etebo'yu kiralık olarak renklerine bağladı. Ligin başlamasıyla birlikte transfer çalışmalarına hız veren Cimbom, orta sahaya bir takviye daha yapmak istiyor. Önümüzdeki günlerde çok kritik 3 maça (Neftçi Bakü, Başakşehir ve Fenerbahçe) çıkacak Aslan, bir an önce transferleri bitirip hazır hale gelmek istiyor. Bu kapsamda G.Saray'ın listesine yıldız bir isim girdi. İşte Galatasaray'daki son gelişmeler ve o isim... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 13.09.2020 14:01 Güncelleme Tarihi: 13.09.2020 14:03
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Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! Orta sahaya yıldız isim...

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 6. sırada bitiren Galatasaray, gerekli takviyeleri yapmak ve bu sezon şampiyon olmak için kolları sıvadı.

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Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! Orta sahaya yıldız isim...

Bu kapsamda kadrosunu 7 isimle güçlendiren sarı-kırmızılılar, son olarak Championship ekiplerinden Stoke City'de forma giyen Etebo'yu 1 yıllığına kiralamıştı.

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Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! Orta sahaya yıldız isim...

Nijeryalı oyuncu için İngiliz kulübüne 675 bin Euro kiralama ücreti ödeyen Cimbom, oyuncuya ise net 1.2 milyon Euro ödeyecek.

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Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! Orta sahaya yıldız isim...

Ayrıca Aslan 24 yaşındaki oyuncuyu kiralık sözleşmesinin sonunda almak isterse 7.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor.

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Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! Orta sahaya yıldız isim...

Liglerin başlamasıyla birlikte ilk hafta Gaziantep FK'yı sahasında konuk eden G.Saray, Falcao (2) ve Emre Kılınç'ın golleriyle rakibini 3-1 yendi ve sezona iyi bir başlangıç yaptı.

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