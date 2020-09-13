13 Eylül 2020, Pazar

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Galatasaray'a kötü haber! Transferi resmen açıklandı

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında ağırladığı Gaziantep FK'yı 3-1'le geçen Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kadrosuna yapacağı birkaç takviyeyle sezonu zirvede tamamlamayı hedefleyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in listesinde yer alan yıldız oyuncunun transferi resmen açıklandı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 13.09.2020 13:19 Güncelleme Tarihi: 13.09.2020 13:19
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Galatasaray'a kötü haber! Transferi resmen açıklandı

Sezona yaptığı iddialı transferlerle başlayan Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray'a kötü haber! Transferi resmen açıklandı

Sarı-kırmızılı takımda yeni transferlerden Emre Kılınç bu karşılaşmada attığı şık golle taraftarların büyük beğenisini kazandı.

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Galatasaray'a kötü haber! Transferi resmen açıklandı

Öte yandan kulüp, transfer harekatını sürdürüyor. Orta sahaya takviye yapmak için kolları sıvayan yönetim, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda girişimlerine devam ediyor.

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Galatasaray'a kötü haber! Transferi resmen açıklandı

Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun ardından Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan bir diğer isim Marco Benassi'den de kötü haber geldi.

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Galatasaray'a kötü haber! Transferi resmen açıklandı

İtalya Serie A takımlarından Fiorentina'da forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Benassi, resmen transfer oldu.

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