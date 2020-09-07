07 Eylül 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Muslera müjdesi

Muslera müjdesi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.09.2020

'nın çalışma şevki ve sahalara dönme isteği sahalara dönme ihtimalini 1.5 ay geri çekti.

'nın çalışma şevki ve sahalara dönme isteği sahalara dönme ihtimalini 1.5 ay geri çekti. Daha önce Muslera'nın 15 Şubat gibi sahalara dönmesi için süre veriliyordu. Ama hızlı bir gelişim gösterince bu süre kısaldı. Bu hafta içinde 3 farklı testten geçirilecek Muslera'nın dönüş tarihi Kasım sonuna çekilebilirse ilk yarı için adı 28 kişilik kadroya yazılacak.
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