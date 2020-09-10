Galatasaray'dan transferde 3 aday! Benassi, Okay ve Strootman
Terim orta sahaya takviyenin bir an önce yapılmasını isterken yönetim Marco Benassi, Kevin Strootman ve Okay Yokuşlu üzerinde yoğunlaştı. Yeni ön liberonun gelecek hafta Florya’daki yerini alması bekleniyor.
Gelecek sezon üç kulvarda mücadele edecek olan Galatasaray'da transfer harekatı devam ediyor. Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui ve Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip, son olarak Karo Etebo ile anlaştı. 8 numara açığını kapatan Cimbom'da şimdi gözler 6 numara transferinde...
KİMİ TERCİH EDECEK?
Teknik direktör Fatih Terim'in isteğiyle, yöneticiler Fiorentina'dan Marco Benassi, Marsilya'dan Kevin Strootman ve Celta Vigo'dan Okay Yokuşlu ile temasta... Peki oyuncuların menajerleri ve kulüpleriyle yapılan görüşmeler ne durumda? Gelecek hafta takıma katılması planlanan oyuncu kim olacak? İşte FOTOMAÇ farkıyla 3 yıldızla yapılan görüşmelerin detayları:
MARCO BENASSI
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, arasının çok iyi olduğu Fiorentinalı yöneticilerden Marco Benassi'yi kiralanmasını istedi. Yeniden parlaması için sarı-kırmızılı takımın en iyi seçenek olduğunu anlatan tecrübeli hoca ayrıca Benassi ile de bir görüşme yaparak, 25 yaşındaki oyuncuya, Galatasaray'da kendisini gösterebileceğini iletti. İtalya Milli Takımı'yla Euro 2021'de rahatlıkla yer alabileceğini söyledi. Benassi, Galatasaray'a gelmeyi kabul etti. Fiorentina'nın yanıtı bekleniyor.
OKAY YOKUŞLU
Galatasaray'ın ön libero için düşündüğü en güçlü aday Okay Yokuşlu... Milli oyuncu, "Kulübümü ikna edin gelirim" deyince Celta Vigo ile görüşmeler başladı. Galatasaray, İspanyol ekibine 1 milyon euro teklif etti. Ancak Celta, 2 milyon euro kiralama bedeli ve 10 milyon euro'luk da satın alma bedeli talep etti. Bu rakamları fazla bulan Galatasaraylı yöneticiler tekliflerini 1.5 milyon euro'ya yükseltti. Sözleşmeye de gelecek sezon için 5 milyon Euro satın alma bedeli koyabileceklerini iletti. İspanyollar düşünmek için süre istedi.
KEVİN STROOTMAN
Marsilya forması giyen Kevin Strootman da Fatih Terim'in listesine giren son aday oldu. Marsilya'da etkili performans gösteremeyen Strootman, teknik direktör Andre Villas-Boas tarafından yeni sezon kadrosuna düşünülmüyor. Yönetim de maaşından kurtulmak için elden çıkarmak istiyor. Hollandalı Strootman'ın menajeri de oyuncusunu orta saha arayan Galatasaray'a önerdi. Fatih Terim'in onayı ile Marsilya ve Strootman ile görüşmeler başladı.
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