Galatasaray Voleybol Takımı'nda 2 kişide corona virüsü tespit edildi!

Galatasaray'da corona virüsü şoku yaşanıyor... Sarı-kırmızılılar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1 oyuncu ve teknik ekipten 1 kişide yeni tip corona virüsü (Covid-19) tespit edildiğini duyurdu.

Galatasaray Kulübü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 1'i oyuncu 2 kişide corona virüsü tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılıların yaptığı açıklama şu şekilde:

"Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımıza, sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla Covid 19 PCR testleri yapılmıştır. Testler sonucunda bir oyuncu kadromuzda, bir teknik ekibimizde olmak üzere iki kişide pozitif bulguya rastlanmıştır.

Oyuncumuz ve teknik ekip personelimiz izolasyona alınmış olup gözetim altında bulunmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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