10 Eylül 2020, Perşembe

GALATASARAY

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği tarafından Donk yılın sporcusu seçildi

Donk'a büyük gurur!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 10.09.2020

Galatasaray'de geçen sezon göstermiş olduğu performans ve sorumlulukla teknik direktör 'in takdirini kazanan 'a ve İş İnsanları Derneği tarafından yılın sporcusu ödülü verildi.

Galatasarayımızın Hollandalı yıldızı Ryan Henk Donk, ve İş İnsanları Derneği tarafından yılın sporcusu ödülüne layık görüldü. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen törende ödülü 1905 GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu'nun elinden alan , geçtiğimiz sezon çok efor sarf ettiğini ve çabalarının görülmesinin kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Ryan Donk ödül töreninde yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum ve açıkçası çok büyük efor sarf ettim geçtiğimiz sezon içerisinde. Sarf ettiğim bu eforun görülmesi benim için çok değerli. İyi bir sezon geçirdik; ancak pandemiden sonra bu iyiye gitmedi. Pandemi süreci ile birlikte birçok takımda olduğu gibi bizde de sorunlar oldu ve sezonu istediğimiz gibi bitiremedik. Bu sezon yine çok çalışıp şampiyon olmamız gerekiyor. Baktığınız zaman geçmişe üst üste 2 kez şampiyon olduk. Bu üzerinizde bir baskı yaratıyor; ama bunun karşılığında bir çalışma gerçekleştirmemiz gerekiyor. Galatasaray'ın her zaman en üst seviyede olması gerekiyor." diye konuştu.

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