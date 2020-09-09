Son dakika: Galatasaray Etebo Karo'yu açıkladı!
Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer harekatı devam ederken, sağlık kontrollerinden geçen Etebo Karo sosyal medyadan yapılan paylaşımla duyuruldu.
Galatasaray tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Oghenekaro Peter Etebo ve kulübü Stoke City Football Club Limited ile oyuncunun 2020-2021 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 675.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre kiralama süresi boyunca Şirketimizin, net 7.500.000 Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Futbolcuya ise net 1.200.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.
İŞTE ETEBO KARO'NUN İLK AÇIKLAMALARI!
Etebo Karo transferi sonrası yaptığı ilk açıklamada, "Böyle büyük ve tarihi bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Başkanımıza ve başkan yardımcılarımıza beni sıcak karşılamalarından dolayı teşekkür ederim. Gerçekten kendimi evimde gibi hissettim. Sezon sonunda şampiyonlukta görüşmek üzere diyorum. Bu vesile ile Başkanımıza, tüm teknik kadroya, tüm taraftarlarımıza sıcak karşılama için bir kez daha teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'a hoş geldin @etebo_karo! 🤜🤛 pic.twitter.com/jEVCNCnqUf— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 9, 2020
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