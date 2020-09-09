09 Eylül 2020, Çarşamba

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Galatasaray'a büyük piyango! Tam 30 milyon...

UEFA Finansal Fair-Play (FFP) kapsamında sattığı kadar alabilen Galatasaray, Maicon'u Al Nasr'a 1 milyon 430 bin Euro'ya göndermişti. Bu kadarlık alım yapabilen sarı-kırmızılı takıma büyük bir piyango vurdu. İşte 30 milyon TL'lik o detay... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Giriş Tarihi: 09.09.2020 17:17
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Galatasaray'a büyük piyango! Tam 30 milyon...

Finansal Fair Play kapsamında 'sattığın kadar al' kuralına tabi olan Galatasaray'ın yalnızca Maicon transferinden elde ettiği 1.43 milyon euro'yu harcama hakkı bulunuyordu.

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Galatasaray'a büyük piyango! Tam 30 milyon...

Bir yandan gelecek sezon adına transfer çalışmalarını yürüten bir yandan da mali kriz nedeniyle takımdaki maaş bütçesini düşürmeye çalışan sarı-kırmızılı ekibe müjdeli haber geldi.

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Galatasaray'a büyük piyango! Tam 30 milyon...

Cimbom'un Porto'ya satışın kârından pay maddesiyle gönderdiği Alex Telles'in Manchester United'a transferi için ciddi adımlar atılmaya başlandı.

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Galatasaray'a büyük piyango! Tam 30 milyon...

Takvim'in haberine göre; 27 yaşındaki Telles menajeri Manchester United'la transfer görüşmeleri yapmak için İngiltere'ye gitti.

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Galatasaray'a büyük piyango! Tam 30 milyon...

Ada basını, Brezilyalı yıldızın transferi için masada 40 milyon euro'luk bir teklif olduğunu yazdı.

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