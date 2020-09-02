Galatasaray Kerem Aktürkoğlu'nu KAP'a bildirdi!

Son dakika haberine göre, Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun transferini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. İşte genç futbolcunun sözleşme detayları...

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:



Profesyonel Futbolcu Muhammed Kerem Aktürkoğlu ile 2020-2021 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2020-2021 sezonu için net 850.000 TL sabit transfer ücreti

2021-2022 sezonu için net 900.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 950.000 TL sabit transfer ücreti

2023-2024 sezonu için net 950.000 TL sabit transfer ücreti

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

DİĞER