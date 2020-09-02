Fatih Terim 2021 model Galatasaray'ı belirledi! Diagne ve Falcao detayı...

Cemil Usta Sezonu'nun 2. yarısına bomba gibi giren ve 8'de 8 yaparak zirveye ortak olan Galatasaray, pandemiden sonra birden düşüşe geçmiş ve ligi 6. olarak bitirmişti. Gelecek sezon için hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar 5 isimle takımı güçlendirirken, teknik direktör Fatih Terim de kadrosunu belirledi. İşte detaylar...