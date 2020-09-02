02 Eylül 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fatih Terim 2021 model Galatasaray'ı belirledi! Diagne ve Falcao detayı...

Cemil Usta Sezonu'nun 2. yarısına bomba gibi giren ve 8'de 8 yaparak zirveye ortak olan Galatasaray, pandemiden sonra birden düşüşe geçmiş ve ligi 6. olarak bitirmişti. Gelecek sezon için hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar 5 isimle takımı güçlendirirken, teknik direktör Fatih Terim de kadrosunu belirledi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.09.2020 12:00 Güncelleme Tarihi: 02.09.2020 12:00
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Fatih Terim 2021 model Galatasaray'ı belirledi! Diagne ve Falcao detayı...

Bafetimbi Gomis sonrasında gol sorunu yaşayan G.Saray, yeni sezona hücum hattında alternatifli kadroyla hazırlanıyor.

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Fatih Terim 2021 model Galatasaray'ı belirledi! Diagne ve Falcao detayı...

Forvette Falcao, Diagne, Adem Büyük ve Oğulcan Çağlayan'a sahip sarı kırmızılı takımın kanatlarında ise Arda Turan, Emre Kılınç, Feghouli ve Kerem Aktürkoğlu var.

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Fatih Terim 2021 model Galatasaray'ı belirledi! Diagne ve Falcao detayı...

Babel'i düşünmeyen teknik direktör Fatih Terim, gol sorununu çözecek 4 oyuncu belirledi: Falcao, Diagne, Emre Kılınç ve Arda Turan.

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Fatih Terim 2021 model Galatasaray'ı belirledi! Diagne ve Falcao detayı...

Bu 4'lünün 3'ü ceza ya da sakatlık olmadığı müddetçe ilk 11'e yazılacak.

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Fatih Terim 2021 model Galatasaray'ı belirledi! Diagne ve Falcao detayı...

A PLANI

Terım, ideal ilk 11'inde ileri üçlüsünü Arda Turan-Emre Kılınç-Falcao olarak belirledi.

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