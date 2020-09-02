02 Eylül 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray atağa kalkıyor! Transferde tarih verildi

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray, son olarak Omar'ı kadrosuna katmış ve aradan geçen zamanda başka bir transfer açıklamamıştı. Sarı-kırmızılı takım, suskunluğunu bozmaya başlıyor... Fotomaç Gazetesi yazarı Ozan Zeybek, Cimbom'un yeni transferi için tarih verdi. Zeybek aynı zamanda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'daki son gelişmeleri de kalemine aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.09.2020 11:31 Güncelleme Tarihi: 02.09.2020 11:31
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Galatasaray atağa kalkıyor! Transferde tarih verildi

Ozan Zeybek: Sakın ola panik yapıp da birbirinize daha fazla düşmeyin. Değerli camialarımıza sesleniyorum. Federasyon bazen kulüplerin tansiyonunu ölçer. Bu duruma alışmalıyız.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray atağa kalkıyor! Transferde tarih verildi

İş ne kadar uzarsa uzasın, aslında son adımın atılacağı yer bellidir. Dile getirilmese de, herkes kırmızı çizgiyi bilir ve onu ihlal edemez. Her şey olacağına varır.

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Galatasaray atağa kalkıyor! Transferde tarih verildi

"FENERBAHÇE ÜZERİNDEKİ ÖLÜ TOPRAĞI ATMIŞ"
Fenerbahçe sezona çok ciddi girecek gibi görünüyor. Her yıl konuşulan klasikleşmiş; 'Transferlerimiz sezon öncesi hazırlık kampına yetişemedi' tarzındaki bahaneleri bu kez duyacağımızı sanmıyorum.

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Galatasaray atağa kalkıyor! Transferde tarih verildi

Şu ana kadar oluşan yeni kadroya bir kaç ismin daha ekleneceğini düşünüyorum. Zaten bugün-yarın Vedat'ın transferi de açıklanır ve yeni rotanın koordinatları da ortaya çıkar.

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Galatasaray atağa kalkıyor! Transferde tarih verildi

Henüz maçlar başlamadı ama tabiri caizse; Fener üzerindeki ölü toprağını atmış izlenimi uyandırıyor.

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