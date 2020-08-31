Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Neftçi Bakü oldu!

Temsilcimiz Galatasaray'ın Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibinin belli olacağı kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde saat 14.00'te başladı. Tek maç üzerinden düzenlenecek mücadeleler 17 Eylül'de oynanacak. Sarı-kırmızılıların Avrupa Ligi'ndeki rakibi Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü oldu.

Galatasaray'ın da yer alacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nun kura çekimi yapıldı. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen çekilişte, temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi Neftçi Bakü oldu. Tek maç üzerinden oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda karşılaşmalar 17 Eylül'de Azerbaycan'da oynanacak.

GALATASARAY'IN ZORLU FİKSTÜRÜ!

11-13 Eylül tarihleri arasında Süper Lig'in açılış maçında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Galatasaray, 17 Eylül'de UEFA 2. Eleme Turu'da Neftçi Bakü deplasmanına çıkacak. Sarı-kırmızılı 20 Eylül'de Başakşehir'e konuk olacak.

NEFTÇİ BAKÜ'YÜ TANIYALIM

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Galatasaray'ın rakibi olan Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü, geçtiğimiz sezon ligi ikinci sırada tamamladı. Neftçi, bu sezon Avrupa Ligi 1. Ön Eleme Turu'nda Shkupi'yi eledi. Siyah-beyazlıların kadrosunun toplam değeri 7 milyon 600 bin Euro. Takımın en değerli futbolcusu ise 900 bin Euro değeri olan kaptan Emin Makhmudov.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'ın rakibi belli oldu. Yapılan kura çekimi sonucunda sarı-kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Azerbaycan ekibi Neftçi Bekü oldu. Mücadele 17 Eylül'de Azerbaycan'da tek maç üzerinden oynanacak. Karşılaşmada 90 dakika beraberlikle sona ererse uzatmalara geçilecek. Yine eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışları yapılacak.

GEÇTİĞİMİZ SEZON LİGİ İKİNCİ SIRADA TAMAMLADI

Neftçi Bakü'yü Azeri teknik adam Fizuli Mammadov çalıştırıyor. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün takımı olan Neftçi, geçtiğimiz sezon korona virüs nedeniyle iptal edilen Azerbaycan Ligi'ni Karabağ'ın arkasında 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 37 puanla ikinci sırada tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazandı.

Siyah-beyazlılar, bu sezon UEFA Avrupa Ligi 1. Ön Eleme Turu'nda Kuzey Makedonya takımı Shkupi ile eşleşti. Azerbaycan temsilcisi evinde tek maç üzerinden oynanan turu 2-1'lik skorla geçti. Bu sezon Azerbaycan Ligi'nde de bir müsabakaya çıkan Neftçi, Sebail FK'yı 2-1'lik skorla mağlup etti.

TOPLAM DEĞERİ 7 MİLYON 600 BİN EURO

Neftçi Bakü'nün bu seneki kadrosunun toplam değeri 7 milyon 600 bin Euro. Takımın en değerli futbolcusu ise kaptan Emin Makhmudov. Makhmudov'un değeri 900 bin Euro olarak dikkat çekiyor. Neftçi yaz transfer döneminde kadrosuna Sabir Bougrine, Thallyson, Yusuf Lawal, Rener ve Dzhabir Amirli'yi dahil etti. Sol bek Anton Kryvotsiuk'un değeri 800 bin Euro ve kaleci Salahat Agayev'in de 700 bin Euro piyasa değeri bulunuyor.

Azerbaycan temsilcisi ayrıca maçlarını 15 bin kapasiteli Bakcell Arena'da oynuyor.

DİĞER