Yuto Nagatomo Marsilya ile anlaştı!

Galatasaray'da geçirdiği 2.5 senenin ardından sözleşmesi biten ve sarı-kırmızılı takıma veda eden Yuto Nagatomo, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Japon futbolcu, "Burada harika günlerim geçti. Birçok kulüpte oynadım fakat Galatasaray taraftarı bambaşka. Onları asla unutmayacağım" dedi. Tecrübeli yıldızın son sözleri ise, "Seni seviyorum Galatasaray" oldu.