31 Ağustos 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Yuto Nagatomo Marsilya ile anlaştı!

Nagatomo'nun yeni takımı belli oldu
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 31.08.2020

'da 2.5 sezon geçirdikten sonra sözleşmesi biten ve sarı-kırmızılı takımdan ayrılan , Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya ile anlaşma sağladı.

'ın Inter'den önce 6 aylığına kiraladığı, sonra bonservisini alarak 2 sezon daha kadrosunda bulundurduğu , sözleşmesinin bitmesinin ardından Cimbom'dan ayrılmıştı.

Japon oyuncunun yeni adresi ise Fransa oldu. 33 yaşındaki deneyimli sol bek Marsilya'da forma giyeceğini açıkladı.

Nagatomo Türkiye'ye böyle veda etti haberin devamı

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