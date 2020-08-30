Falcao'dan Cuadrado'ya transfer çağrısı! "Galatasaray'a gel"

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Southampton'dan kiraladığı ve önümüzdeki sezon da kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Mario Lemina'nın yeni adresi belli oldu. Adı Beşiktaş ile de anılan Gabonlu orta saha oyuncusunun Fulham'a transfer olduğu öğrenildi.