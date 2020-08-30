31 Ağustos 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Falcao'dan Cuadrado'ya transfer çağrısı! "Galatasaray'a gel"

Falcao'dan yıldız isme transfer çağrısı! G.Saray'a gel
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 30.08.2020

'ın Kolombiyalı yıldızı , sosyal medyada fotoğrafına yorum yapan 'lu vatandaşı 'ya "Galatasaray'a gel" çağrısı yaptı.

Yeni sezon hazırlıklarını 'nde sürdüren 'da yıldız futbolcu 'dan flaş bir hareket geldi. Instagram hesabından antrenmandan bir kare paylaşan yıldız futbolcu, forması giyen Kolombiyalı yıldız 'nun fotoğrafına yorum yapması üzerine yıldız futbolcuya "Come Juan" yanıtını vererek oyuncuyu sarı-kırmızılı takıma çağırdı.

Falcao'nun bu yorumu kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim aldı. İşte o paylaşım:


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