31 Ağustos 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Neftchi Baku hakkında bilgiler!

Galatasaray'ın muhtemel rakiplerini tanıyalım!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 31.08.2020 Giriş Tarihi: 31.08.2020

2. ön eleme turunda temsilcimiz 'ın rakibi belli oldu. Muhtemel rakipler arasında Lokomotivi Tbilisi, ve Maccabi Haifa - Zeljeznicar serisinin galibi yer alıyordu. Kura çekiminin ardından rakibimiz Neftchi Baku () oldu. Peki, Neftchi Baku hangi ligde mücadele ediyor? Teknik direktörü kim? En iyi futbolcuları kimler?

Geçtiğimiz sezonu 6. sırada tamamlayan 'ne 2. ön eleme turundan katıldı. Temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi çekilen kura ile belli oldu. Galatasaray temsilcisi ile eşleşti. Peki, Neftchi Baku hangi ligde mücadele ediyor? Teknik direktörü kim? En iyi futbolcuları kimler?

NEFTCHI BAKU HANGİ LİGDE MÜCADELE EDİYOR?

Neftchi Baku(), Azerbaycan'ın başkenti Bakü şehrini temsil eden, Azerbaycan'ın en ünlü ve en başarılı futbol kulübüdür. "Neftçi" kulübü Kapaz takımı ile birlikte tüm Azerbaycan şampiyonasında yer alan iki takımdan biridir. Azerbaycan Premier Ligi'nde mücadele etmektedir.

NEFTCHİ BAKU (NEFTÇİ BAKÜ) TAKIMININ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Neftchi Baku (Neftçi Bakü) oldu. Neftchi Baku takımının teknik direktörlüğünü Fizuli Mammedov yapmaktadır.

NEFTCHI BAKU (NEFTCHİ BAKÜ) EN İYİ FUTBOLCULARI KİMLER?

Galatasaray'ın rakibi Neftchi Baku (Neftçi Bakü) takımının en iyi futbolcuları merkez orta saha oynayan ve takımın kaptanı olan Emin Makhmudov, sol bek Anton Kryvotsiuk ve kaleci Salahat Agayev'dir.

NEFTCHI BAKU (NEFTÇİ BAKÜ) STADYUM KAPASİTESİ NE?

Galatasaray'ın rakibi Neftchi Baku (Neftçi Bakü) takımının stadyum kapasitesi 11.00 kişidir.

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