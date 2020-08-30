Galatasaray'dan Giuliano'ya kanca! Fenerbahçe...
2020-2021 sezonu öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Fenerbahçeli eski ismi gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, takımdan ayrılmak isteyen Giuliano'nun menajeriyle temasa geçti. Bunun üzerine devreye Fenerbahçe de girdi. Transferde sarı-lacivertli takım bir adım öndeyken, iki ekip bu sene Mert Hakan Yandaş transferinde de karşı karşıya gelmişti. İşte detaylar...
Sezonun taransfer şampiyonu olan Fenerbahçe dur durak bilmiyor. Sarı-Lacivertli kulüpte bir önemli gelişme daha yaşandı. Üstelik bu gelişme tanıdık bir isim üzerinde gerçekleşti. Giuliano, kulübü Al Nasr'a ayrılmak istediğini iletti. Menajerini de görüşme yapması için kulübe yolladı.
FENERBAHÇE GEÇ KALMADI!
Takvim'in haberine göre; Yaşanan gelişmeleri takip eden Galatasaray, Brezilyalı oyuncunun menajeriyle hemen temasa geçti. Bunu haber alan Fenerbahçeli kurmaylar vakit geçirmeden devreye girdi.
BONSERVİSİ BEKLENİYOR...
Giuliano ve menajeriyle bonservisini alması durumunda anlaşmak istediklerini ilettiler. Görüşme son derece olumlu geçti. Şimdi Fenerbahçe, Giuliano'nun bonservisini almasını bekliyor.
AL NASR'DAN TEKLİF VAR...
Bu arada Al Nasr yönetiminin Fenerbahçe'ye transferden kalan borç olan 6 milyon Euro karşılığında Giuliano'yu vermek istedikleri iddia edildi. Ancak F.Bahçe transferi bedelsiz yapmak istiyor.
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