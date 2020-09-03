03 Eylül 2020, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika: Galatasaray'da corona virüsü şoku! Diagne ve Luyindama maçta neden oynamadı?

Galatasaray'da corona virüsü şoku!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 03.09.2020 Giriş Tarihi: 03.09.2020

resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, alt yapı oyuncularından 1 kişide corona virüsü testinin pozitif çıktığı belirtilirken, aynı açıklamada Diagne ve 'nın neden Hatayspor kadrosunda yer almadığı da açıklandı.

, yapılan corona virüsü testlerinde altyapından bir futbolcunun sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından, Galatasaray Futbol Akademisi oyuncuları,teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir altyapı oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır." ifadeleri yer aldı.

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