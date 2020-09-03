Son dakika: Galatasaray'da corona virüsü şoku! Diagne ve Luyindama maçta neden oynamadı?

2 sezon üst üste şampiyon olduktan sonra Cemil Usta Sezonu'nda kötü bir görüntü çizen Galatasaray, ligi 6. sırada bitirmiş ve UEFA Avrupa Ligi'ne ön elemelerden katılmaya hak kazanmıştı. Neftçi Bakü ile karşılaşacak sarı-kırmızılılar şimdiye kadar takıma 6 takviye yaparken, son olarak Kerem Aktürkoğlu'nu açıklamıştı. Takımın genel olarak eksikliklerini gideren Aslan, tamamen orta saha transferine kilitlenmiş durumda. Bu kapsamda Lemina'nın Fulham'a gitmesi ve Seri'nin de yüksek maliyeti nedeniyle yeni bir rota çizen G.Saray, aradığı ismi yine İngiltere'de buldu. Genç yıldızı teknik direktör Fatih Terim de kadrosunda görmek isterken, sarı-kırmızılı yöneticiler Premier Lig kulübüyle ilk teması gerçekleştirdi. İşte o isim ve Galatasaray'daki tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri