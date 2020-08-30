30 Ağustos 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'dan Fred bombası! İşte yapılacak teklif

Aslan'dan Fred bombası! İşte yapılacak teklif
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 30.08.2020

Michael Seri ve Mario Lemina'nın ayrılığının ardından orta saha arayışlarını hızlandıran Galatasaray, Manchester United forması giyen için tüm şartları zorluyor. Sarı-kırmızılıların Brezilyalı futbolcu için yeni bir teklif yapacağı ve İngiliz devine 2 milyon Euro önereceği öğrenildi.

Galatasaray'da en büyük sıkıntı orta sahada... Seri ve Lemina takımdan ayrıldı Selçuk da futbolu bıraktı. Bu nedenle ön libero arayışları hummalı bir şekilde devam ediyor. Fotomaç'ın haberine göre, Terim'in listesinin ilk sırasında Manchester United'da forma giyen yer alıyor. 27 yaşındaki futbolcu için görüşmeler devam ederken İngiliz ekibinden olumsuz yanıt geldiği iddia edildi.

Ancak bu durum sarı-kırmızılı yönetimi yıldırmadı. Teknik Direktör Solskjaer'ın Fred'i birinci alternatif olarak düşünmemesi Galatasaray'ı umutlandırırken sarı- kırmızılı ekibin temasları kesmediği ve görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi. Sarı- kırmızılı ekibin kirama teklifini 2 milyon euro'ya çıkartarak Manchester United'ı ikna etmeye çalışacağı öğrenildi.

261 MAÇTA 25 GOL, 27 ASİST
Manchester United ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fred, geçen sezon Premier League'de 29 maça çıktı. Skor katkısı yapamadı. Kariyerinde ise 261 maçı bulunan Fred, 25 gol, 27 asistlik performans sergiledi.

Canlı yayında olay sözler! haberin devamı

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