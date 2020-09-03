Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray ile TFF 1. Lig'den şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Hatayspor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Galatasaray Arda Turan'ın attığı gol ile ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Hatayspor 66. dakikada Gökhan Karadeniz'in attığı gol ile Hatayspor beraberliği yakaladı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Gelecek sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray ile Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor Türk Telekom Arena Stadı'nda karşı karşıya geldi. İlk yarıda Galatasaray'ın baskılı futbolu sonucunda Galatasaray golü buldu. 31. dakikada Saracchi'nin ortasında Arda Turan golü buldu. Arda Turan 9 yıl aradan sonra Galatasaray'daki ilk golünü kaydetti. İkinci yarıda daha ortada bir futbol oynandı. Gökhan Karadeniz 66. dakikada şık bir gol ile eşitliği sağladı. Galatasaray ile Hatayspor 1-1 berabere kaldı.

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