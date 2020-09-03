03 Eylül 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray 1-1 Hatayspor | MAÇ SONUCU

G.Saray Hatayspor'u geçemedi!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 03.09.2020 Giriş Tarihi: 03.09.2020

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren ile 1. Lig'den şampiyon olarak 'e yükselen hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Galatasaray 'ın attığı gol ile ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Hatayspor 66. dakikada Gökhan Karadeniz'in attığı gol ile Hatayspor beraberliği yakaladı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Gelecek sezon hazırlıklarına devam eden ile 'in yeni takımı Türk Telekom Arena Stadı'nda karşı karşıya geldi. İlk yarıda Galatasaray'ın baskılı futbolu sonucunda Galatasaray golü buldu. 31. dakikada Saracchi'nin ortasında golü buldu. Arda Turan 9 yıl aradan sonra Galatasaray'daki ilk golünü kaydetti. İkinci yarıda daha ortada bir futbol oynandı. Gökhan Karadeniz 66. dakikada şık bir gol ile eşitliği sağladı. Galatasaray ile Hatayspor 1-1 berabere kaldı.

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