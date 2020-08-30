Fenerbahçe Eran Zahavi ile anlaşma sağladı! İşte İstanbul'a geliş tarihi
Transfer şampiyonu Fenerbahçe şova devam ediyor... Hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, Eran Zahavi ile anlaşma sağladı. Tecrübeli futbolcunun İsrail Milli Takımı'nın 4 ve 7 Eylül'de oynayacağı UEFA Uluslar Ligi maçlarının ardından İstanbul'a geleceği öğrenildi.
Yeni sezona geniş ve alternatifli bir kadroya girmeyi planlayan Fenerbahçe'de transfer şov devam ediyor. Gökhan Gönül, Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş, Filip Novak, Mame Thiam, Sinan Gümüş, Jose Sosa, Mauricio Lemos ve Enner Valencia gibi 9 yıldız ismi kadrosuna katan sarı-lacivertliler, hız kesmiyor. Fotomaç'ın haberine göre Kanarya, bir süredir görüşme halinde olduğu Eran Zahavi transferinde de mutlu sona ulaştı. Emre Belözoğlu, 33 yaşındaki golcünün menajeriyle yaptığı son görüşmede işi bitirdi.
CARLOS DA DEVREDEYDİ
İsrailli futbolcu, 5. yılına girdiği Guangzhou ile aralık ayında sona erecek sözleşmesinin feshi konusunda anlaşma sağladı. Çin ekibinin yıldız oyuncuya bu konuda zorluk çıkarmayacağı belirtilirken, İsrail Milli Takımı'nın 4 ve 7 Eylül'de oynayacağı UEFA Uluslar Ligi maçlarının ardından Zahavi'nin İstanbul'a geleceği öğrenildi. Bu arada Fenerbahçe'nin eski futbolcu Roberto Carlos'un da yakın arkadaşı olan Eran Zahavi'nin kararında verdiği bilgilerle etkili olduğu ifade edildi.
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