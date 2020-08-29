Galatasaray'dan ters köşe! Hedefteki isim...
Orta sahaya transfer yapmak isteyen Galatasaray, Fulham ile Seri için görüştüğü iddia edimişti. Fakat sarı-kırmızılıların hedefindeki ismin Fildişi Sahilli oyuncu olmadığı, Stefan Johansen olduğu öğrenildi. Cimbom, Norveçli yıldız için İngiliz kulübüne 1 yıllık kiralama teklifi yaptı.
Galatasaray, Martin Linnes ve Omar Elabdelloui'den sonra üçüncü Norveçli futbolcu için çalışmalara başladı. Cimbom, Fulham forması giyen Stefan Johansen için 1 yıllık kiralama teklifini sundu. Aynı takımdan Jean-Michael Seri için de girişimlerini sürdüren Aslan, kulübüyle 30 Haziran 2022'ye kadar kontratı bulunan 29 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kadroya katmak istiyor. Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olan Johansen'in için 1 milyon euro'luk kiralama bedeli gözden çıkarıldı. Geçen sezon Fulham formasıyla 36 karşılaşmaya çıkan Johansen 5 asist yaparken 4 de sarı kart gördü. Orta sahanın merkezinde, ön liberoda, forvet arkasında ve 3'lü dizilişin hem sağında hem solunda oynayabilen Norveçli futbolcu tam bir görev adamı. Johansen'in istikrarlı futbolu teknik heyetin dikkatini çekti. Milli takımda 53 maça çıkan Johansen'in 6 gol atıp, 7 asist yapması ve uluslararası tecrübesiyle de beğeni topladı. (Fotomaç)
JOHANSEN KİMDİR?
Kariyerine Bodo Glimt'te başlayan Johansen, 2011'de Stromsgodset'e gitti. Burada 3 başarılı yılın ardından İskoç devi Celtic'e 2.5 milyon euro'ya transfer oldu. İlk yurt dışı deneyimi olumlu geçen Johansen, İngiltere'de Fulham'ın yolunu tuttu. Ocak 2019'da West Bromwich'e 6 aylığına kiralanıp geri dönen Johansen geçen sezon Fulham'da 36 maça çıktı.
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