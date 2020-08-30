30 Ağustos 2020, Pazar

GALATASARAY

Coulibaly elden kaçıyor

Coulibaly elden kaçıyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 30.08.2020

Aslan'ın ön libero adaylarından Ismaila Cheick Coulibaly elden kaçıyor. Sarpsborglu Coulibaly için pazarlıklara başlayan sarı-kırmızılılar, 1.2 milyon euro'luk bonservis talebini yüksek buldu.

Aslan'ın ön libero adaylarından Ismaila Cheick Coulibaly elden kaçıyor. Sarpsborglu Coulibaly için pazarlıklara başlayan sarı-kırmızılılar, 1.2 milyon euro'luk bonservis talebini yüksek buldu. 2000 doğumlu Malili genci Belçika ekibi Beerschot'un, bitirme noktasına geldiği öğrenildi.
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