28 Ağustos 2020, Cuma

GALATASARAY

Luyindama'dan transfer itirafı! "Galatasaray'a gelme nedenim..."

Luyindama'dan transfer itirafı! G.Saray'a gelme nedenim...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 28.08.2020

'ın Kongolu stoperi , taraftarların sorularını yanıtladı. 26 yaşındaki futbolcu "Galatasaray'a gelme nedenin nedir?" sorusuna "Harika bir takım. Stattaki atmosfer başka takımlarla kıyaslanamaz." yanıtını verdi.

Geride bıraktığımız sezon Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Gambiya ile oynadığı mücadelede sakatlanarak çapraz bağları kopan ve uzun süreli sakatlığının ardından yeniden takımla birlikte çalışmalara başlayan , taraftarların sorularını yanıtladı. 26 yaşındaki stoperin kendisine yöneltilen sorulara verdiği yanıtlar şu şekilde:

Senin için Galatasaray'ın anlamı nedir?

- Aile kardeşim

Galatasaray'a gelme nedenin nedir?

- Harika bir takım, stattaki atmosfer başka takımlarla kıyaslanamaz.

Fenerbahçe mi, Beşiktaş mı?

-

Defansta örnek aldığın oyuncu kim?

-

Ronaldo mu, Messi mi?

- Ronaldo

Kariyerindeki en iyi teknik direktör kim?

-

Müslüman mısın?

Tanrı'nın bir evladıyım

PES mi FIFA mı?

-

Drogba mı, Eto'o mu?

- Falcao

Yılın transfer bombası! Falcao'nun yanına dünya yıldızı golcü haberin devamı

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