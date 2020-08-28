Luyindama'dan transfer itirafı! "Galatasaray'a gelme nedenim..."

Galatasaray'ın Kongolu stoperi Christian Luyindama, taraftarların sorularını yanıtladı. 26 yaşındaki futbolcu "Galatasaray'a gelme nedenin nedir?" sorusuna "Harika bir takım. Stattaki atmosfer başka takımlarla kıyaslanamaz." yanıtını verdi.

Geride bıraktığımız sezon Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Gambiya ile oynadığı mücadelede sakatlanarak çapraz bağları kopan ve uzun süreli sakatlığının ardından yeniden takımla birlikte çalışmalara başlayan Christian Luyindama, taraftarların sorularını yanıtladı. 26 yaşındaki stoperin kendisine yöneltilen sorulara verdiği yanıtlar şu şekilde:

Senin için Galatasaray'ın anlamı nedir?

- Aile kardeşim

Galatasaray'a gelme nedenin nedir?

- Harika bir takım, stattaki atmosfer başka takımlarla kıyaslanamaz.

Fenerbahçe mi, Beşiktaş mı?

- Galatasaray

Defansta örnek aldığın oyuncu kim?

- Carles Puyol

Ronaldo mu, Messi mi?

- Ronaldo

Kariyerindeki en iyi teknik direktör kim?

- Fatih Terim

Müslüman mısın?

Tanrı'nın bir evladıyım

PES mi FIFA mı?

- FIFA

Drogba mı, Eto'o mu?

- Falcao

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