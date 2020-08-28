Luyindama'dan transfer itirafı! "Galatasaray'a gelme nedenim..."
Galatasaray'ın Kongolu stoperi Christian Luyindama, taraftarların sorularını yanıtladı. 26 yaşındaki futbolcu "Galatasaray'a gelme nedenin nedir?" sorusuna "Harika bir takım. Stattaki atmosfer başka takımlarla kıyaslanamaz." yanıtını verdi.
Geride bıraktığımız sezon Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Gambiya ile oynadığı mücadelede sakatlanarak çapraz bağları kopan ve uzun süreli sakatlığının ardından yeniden takımla birlikte çalışmalara başlayan Christian Luyindama, taraftarların sorularını yanıtladı. 26 yaşındaki stoperin kendisine yöneltilen sorulara verdiği yanıtlar şu şekilde:
Senin için Galatasaray'ın anlamı nedir?
- Aile kardeşim
Galatasaray'a gelme nedenin nedir?
- Harika bir takım, stattaki atmosfer başka takımlarla kıyaslanamaz.
Fenerbahçe mi, Beşiktaş mı?
Defansta örnek aldığın oyuncu kim?
Ronaldo mu, Messi mi?
- Ronaldo
Kariyerindeki en iyi teknik direktör kim?
Müslüman mısın?
Tanrı'nın bir evladıyım
PES mi FIFA mı?
- FIFA
Drogba mı, Eto'o mu?
- Falcao
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