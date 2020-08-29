29 Ağustos 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Martin Linnes'e talip var!

Linnes'e talip var!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 29.08.2020

'ın sağ beke Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna katmasıyla birlikte ilk 11'deki yeri riske giren ve yedek oturması beklenen 'e yurt dışından teklif geldiği iddia edildi.

Omar Elabdellaoui'nin kadroya katılmasıyla yeni sezonda da kulübe yolu gözüken için yurt dışından teklif geldiği öğrenildi. İsmi açıklanmayan bir kulübün 400 bin euro ödemeye hazır olduğu ifade edilirken, yönetimin bu teklifi reddettiği kaydedildi. 1 yıl daha kontratı bulunan Linnes'e 1.4 milyon euro maaş ödenecek.

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