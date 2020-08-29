Galatasaray Seri için bütçesini belirledi!

Fulham'ın Southampton'dan Mario Lemina'yı kadrosuna katmasıyla birlikte Jean Michael Seri konusunda flaş gelişmeler yaşanabilir. Teknik direktör Fatih Terim, Fildişi Sahilli oyuncuyu tekrar takımda görmek isterken, Galatasaray bu transfer için 3.5 milyon Euro'luk bütçe belirledi. İşte detaylar...

Galatasaray'ın Jean Michael Seri için belirlediği bütçe ortaya çıktı. Fulham'ın Lemina'yı transfer etmesiyle Seri'nin önünün açıldığı belirtildi. Fildişi Sahilli futbolcuya Fransa'dan da teklif geldiği ancak tercihini Cimbom'dan yana kullandığı öğrenildi. 29 yaşındaki yıldız için geçen sezon 1.5 milyon euro kiralama ve 2.8 milyon euro maaş ödeyen Aslan, bu kez toplamda 3.5 milyon euro'luk bir bütçe ayırdı. Southampton'dan Lemina'yı da kadrosuna katan Fulham'ın orta sahasında şu anda tam 7 futbolcu var. Ön liberoda Anguissa ve McDonald, merkezde Cairney, Seri, Johansen, Lemina ve Onomah bulunuyor. Aslan'ın Seri ve Johansen'i birlikte takviye etmeyi amaçladığı olmazsa en azından birini kadroya katacağı ifade edildi. Seri geçen sezon 37 maçta 2 gol atıp, 4 de asist yapmıştı.

LEMINA VEDA ETTİ

Fulham'ın kadrosuna kattığı Mario Lemina, İngiltere'ye gitti. 27 yaşındaki Gabonlu futbolcu yayınladığı mesajla Galatasaraylı taraftarlara veda etti. Lemina, "İngiltere'ye döndüm. Türkiye'deki taraftarlara teşekkür ediyorum, onlar en iyisi. Galatasaray'daki takım arkadaşlarıma da başarılar diliyorum" diye konuştu. (Fotomaç)

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