Hamza Choudhury iddiası!

Orta sahaya transfer yapmak isteyen Galatasaray, tüm çalışmalarını bu yönde sürdürüyor. Bu kapsamda sarı-kırmızılı takım Leicester City forması giyen Hamza Choudhury'i kiralamak istediği ifade edildi.

Galatasaray'ın Leicester City'nin ön liberosu Hamza Choudhury için bazı görüşmelerde bulunduğu iddia edildi. Sezon öncesi kampında Tielemans, Ndidi, Maddison, Praet ve Papy Mendy ile forma yarışına giren Hamza'nın geride kaldığı ifade edildi. Sarı-kırmızılı yönetimin de Leicesterlı yöneticilere, "Kiralık göndermeyi düşünürseniz bizimle de görüşün" mesajı gönderdiği kaydedildi. 22 yaşındaki İngiliz, geçen sezon 29 maça çıkıp; 1 gol, 1 asist yaptı. (Fotomaç)

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