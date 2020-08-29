29 Ağustos 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Hamza Choudhury iddiası!

Choudhury iddiası!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 29.08.2020

Orta sahaya transfer yapmak isteyen , tüm çalışmalarını bu yönde sürdürüyor. Bu kapsamda sarı-kırmızılı takım forması giyen 'i kiralamak istediği ifade edildi.

'ın 'nin ön liberosu için bazı görüşmelerde bulunduğu iddia edildi. Sezon öncesi kampında Tielemans, Ndidi, Maddison, Praet ve Papy Mendy ile forma yarışına giren Hamza'nın geride kaldığı ifade edildi. Sarı-kırmızılı yönetimin de Leicesterlı yöneticilere, "Kiralık göndermeyi düşünürseniz bizimle de görüşün" mesajı gönderdiği kaydedildi. 22 yaşındaki İngiliz, geçen sezon 29 maça çıkıp; 1 gol, 1 asist yaptı. (Fotomaç)

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