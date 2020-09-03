03 Eylül 2020, Perşembe

GALATASARAY

Bafetimbi Gomis'ten Galatasaray taraftarına mesaj

Gomis'ten G.Saray taraftarına mesaj
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 03.09.2020

2017/18 sezonunda  forması giyen Senegal asıllı Fransız oyuncu  , sosyal medya hesabı üzerinden sarı-kırmızılı taraftarlara mesaj yolladı.

ile gol krallığı yaşadıktan sonra takımdan ayrılan ve şu sıralar Al-Hilal'de forma giyen sarı kırmızılı camiaya mesaj gönderdi.

Gomis açıklamasında Galatasaray sevgisini bir kez daha ortaya koyarken günün birinde yeniden sarı kırmızılı taraftarlarla buluşacaklarına inancını ifade etti.

Gomis'in Instagram paylaşımı şu şekilde:


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Neftçi Bakü başkanından G.Saray itirafı! Neftçi Bakü başkanından G.Saray itirafı!
Emre Akbaba sahalara ne zaman dönecek? G.Saray'dan açıklama geldi Emre Akbaba sahalara ne zaman dönecek? G.Saray'dan açıklama geldi
Zenit Başkanı Medvedev: Galatasaray teklif yaptı Zenit Başkanı Medvedev: Galatasaray teklif yaptı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör