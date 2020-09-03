Bafetimbi Gomis'ten Galatasaray taraftarına mesaj

2017/18 sezonunda Galatasaray forması giyen Senegal asıllı Fransız oyuncu Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabı üzerinden sarı-kırmızılı taraftarlara mesaj yolladı.

Galatasaray ile gol krallığı yaşadıktan sonra takımdan ayrılan ve şu sıralar Al-Hilal'de forma giyen Bafetimbi Gomis sarı kırmızılı camiaya mesaj gönderdi.

Gomis açıklamasında Galatasaray sevgisini bir kez daha ortaya koyarken günün birinde yeniden sarı kırmızılı taraftarlarla buluşacaklarına inancını ifade etti.

Gomis'in Instagram paylaşımı şu şekilde:





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