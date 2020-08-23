23 Ağustos 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da tek gündem James Rodriguez! Radamel Falcao da devrede...

Cimbom'da tek gündem Rodriguez! Falcao da devrede...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.08.2020

Gelecek sezon için dünya klasmanında bir 10 numara almak isteyen Galatasaray, 'de fazla forma şansı bulamayan James Rodriguez'i listesine almıştı. İspanyol ekibinin sarı-kırmızılılara görüşmek için yetki belgesi vermesiyle temaslar başlarken, oyuncuyu bedava göndermek istemeyen eflatun-beyazlılar, futbolcuyla sözleşme uzatıp Cimbom'a yollamayı planlıyor. 'nun da devreye girdiği transferde, Belhanda'nın gitmesiyle Aslan bir taşla iki kuş vuracak. İşte transferdeki tüm detaylar...

Bu sezon Galatasaraylı taraftarların rüyasını süsleyen transferler arasında başı çeken James Rodriguez'le ilgili güzel haberler gelmeye devam ediyor. Kolombiyalı 10 numaranın sarı-kırmızılı formayı giymesi 'imkansız' diye yorumlar yapılmasına karşın , James'le görüşmesi için Galatasaray'a izin belgesi vermişti. Bu yüzden Real Madridli yöneticiler, sarı-kırmızılı yönetimin, James'i ikna etmesini bekliyor. Sonrasında da 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini uzatacaklar.

EN AZ ZARARLA SATACAK

Çünkü James'ten 20 milyon euro civarı bir bonservis geliri bekliyorlar. Real Madrid anlaşması sezon sonunda bitecek olan James'i sözleşmesini uzatmadan Galatasaray'a gönderirse elindeki imkandan olacak. Umutları ise James'in Galatasaray'da eski performanslarından birisini göstermesi ve ardından en az zararla satılması... İspanyollar ayrıca, ve Serie A'dan da yıldız için teklif bekliyorlar. Ancak şu ana kadar Galatasaray dışında bir teklif olmadığı belirtiliyor.

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RODRIGUEZ'E İLK TEKLİF G.SARAY'DAN

Türkiye'de ilk kez FOTOMAÇ'ın duyurduğu ve büyük ses getiren Galatasaray-Real Madrid-James Rodriguez arasındaki temaslar Avrupa basında da yer bulmaya başladı. İspanyol Libertad gazetesi muhabiri Sergio Valentin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Kolombiyalı yıldız ile ilk görüşmenin Galatasaray tarafından yapıldığı ve Cimbom'un Rodriguez'e gelmek isteyip istemediğini sorduğunu aktardı.

BİR TAŞLA İKİ KUŞ

Galatasaray'da bir diğer gündem James'in transfer edilip, Belhanda'nın gönderilmesi… Böyle bir hamleden sarı-kırmızılılar iki kez karlı çıkacak. Faslı oyuncu, Körfez takımlarından birisine giderse Galatasaray en kötü ihtimalle 5 milyon euro bonservis bedelini kasasına koyacak. Aynı şekilde bonuslarla beraber 4.5 milyon euro'ya oynayan Belhanda'nın maliyetinden kurtulacak. Bu da 9.5 milyon euro'nun cepte kalması anlamına kalıyor. James için Real Madrid'e kiralama bedeli ödenmeyecek. Ayrıca 6 milyon euro'luk maaşının yarısı ödeneceği için çifte kazanç elde edilecek.

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FALCAO İŞBAŞINDA

Sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran dev transferde Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı 'nun da devrede olduğu belirtiliyor. Hatta Falcao çiftinin, Rodriguez'i İstanbul turu yapmaya davet ettiği de gelen haberler arasında...

ZIDANE'A TAKILDI

Kariyerinde Porto, Real Madrid ve Bayern Münih formalarını giyen James Rodriguez, geçtiğimiz sezon İspanyol ekibinde sadece 14 maça çıkabilmişti. 1 gol, 2 asistlik katkı yapan oyuncunun Zidane ile yıldızının pek de barışmadığı biliniyor. (Fotomaç)

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