Galatasaray'dan Elneny atağı!
Ön libero arayan Galatasaray, Beşiktaş'la anlaşamayarak yollarını ayıran Mohamed Elneny'yi kiralamak için Arsenal'in kapısını çalmaya hazırlanıyor. Maicon’dan gelen 1.43 milyon euro bu transferde kullanılacak.
Seri, Lemina, Moder derken Galatasaray, geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Mohamed Elneny'i kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Arsenal ile 2022 yılına kadar kontratı bulunan 28 yaşındaki Mısırlı orta sahayı satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralamayı planlayan sarı-kırmızılılar, Maicon Roque'nin satışından gelen 1 milyon 430 bin euro'yu bu transferde kullanacak. Sarı-kırmızılılar, böylece Beşiktaş'ın elinde tutamadığı Elneny'i alarak Bernard Mensah transferinin rövanşını alacak.
SENEYE FFP KALKIYOR
Galatasaray, UEFA'nın 'sattığın kadar al' şartına takıldığı için elinden oyuncu çıkarmadan bonservisli transfer yapamıyor. Arsenal'in 2016'da Basel'den 12.5 milyon euro ödeyerek aldığı Elneny'yi direkt tapusuyla göndermek istediği biliniyor. Finansal Fair-Play'in son sezonuna giren sarı-kırmızılı kulübün Elneny'nin kontratına 'seneye zorunlu satın alma' opsiyonu eklettireceği ve Arsenal'i böyle ikna edeceği öğrenildi. Geçen sezon Beşiktaş'tan 1.5 milyon euro maaş alan Mısırlı yıldıza yine aynı ücretin verileceği belirtildi.
36 MAÇA ÇIKTI
Elneny geçen sezon Beşiktaş'ta 27'si Süper Lig, 6'sı Avrupa Ligi ve 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 36 maçta 3 bin 64 dakika forma giydi. 1 gol atıp, 4 asist yaptı. 9 sarı kart gören hırçın futbolcu, 1 kez de direkt kırmızı kartla atıldı.
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