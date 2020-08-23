Götze transferinde flaş gelişme! Galatasaray...

Transfer çalışmaların sürdüren Galatasaray'ın, Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren Mario Götze'yi gündemine aldığı öne sürülmüştü. Alman basını, sarı-kırmızılı takımın bonservisi elinde olan yıldız futbolcuya teklif yaptığını ve Galatasaray'ın transferde ön planda olduğunu yazdı. İşte detaylar...

Üst düzey bir 10 numara transferi yapmak isteyen G.Saray'ın gündemine yeniden Almanların dünyaca ünlü yıldızı Mario Götze geldi. Alman basını dün yayınladığı haberlerde, Dortmund kulübü ile yollarını ayıran 28 yaşındaki futbolcuya şu anda iki önemli teklif olduğunu belirtti ve bunlardan birinin MLS ekibi İnter Miami, diğerinin ise Galatasaray'dan geldiğini vurguladı.

Haberde, "Götze futbol geleceğini belirlemek üzere. Başlangıçta Miami bir seçenekti ama oyuncu hâlâ Avrupa futbolunda devam etmek istiyor. Bu açıdan ismi ve markası güçlü olan Galatasaray daha iyi bir seçenek olarak ön plana çıkıyor. Önümüzdeki hafta içinde bu konuda somut bir gelişme olabilir" denildi. Cimbom, Götze ile görüşmüş ama anlaşamamıştı.

Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren Mario Götze, geçtiğimiz sezon Alman ekibinde 21 maçta 3 gol 1 asistlik bir performans sergilemişti.

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