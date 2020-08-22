22 Ağustos 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan dev transfer atağı! Lemina olmazsa...

Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen ve adı Beşiktaş ile de anılan Mario Lemina'yı kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürürken, Gabonlu futbolcunun kulübü Southampton ile görüşmeleri sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar aldıkları cevap nedeniyle transferde strateji yapma kararı aldı. Cimbom, Lemina transferine nokta koyamazsa yerine transfer edeceği ismi de belirledi. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 22.08.2020 12:18
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Galatasaray'dan dev transfer atağı! Lemina olmazsa...

Galatasaray'da imzaları atmak için geri sayıma geçilen ve bitti gözü ile bakılan Lemina için beklenmedik bir gelişme yaşandı ve transfer zora girdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray'dan dev transfer atağı! Lemina olmazsa...

Sarı-kırmızılı kulüp, yeni hedefini ise yine Premier Lig'den belirledi.

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Galatasaray'dan dev transfer atağı! Lemina olmazsa...

Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a Lemina için kötü haber geldi.

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Galatasaray'dan dev transfer atağı! Lemina olmazsa...

9 MİLYON EURO İSTENDİ

Hürriyet'te yer alan habere göre Gabonlu futbolcuyu 1 yıl daha kiralamak isteyen Sarı-kırmızılı kulübe Southampton'un cevabı 'Kiralama yok, 9 milyon Euro verip alabilirsiniz' oldu.

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Galatasaray'dan dev transfer atağı! Lemina olmazsa...

Galatasaray ise, yıllık ücretinde indirim yapmayı kabul eden ve transferin sonuçlanmasını İstanbul'da bekleyen Lemina için 9 milyon Euro veremeyeceğini Southampton'a iletti.

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