Fatih Terim'den sürpriz tercih! Diagne...
Gelecek sezon çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim takıma 11'e 11 maç oynattı. Deneyimli teknik adam Mbaye Diagne'ye as takım 11'in görev verdi.
Teknik direktör Fatih Terim, eldeki imkanlar dahilinde takımı yeni sezona hazırlamak için çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımın idmanında 11'e 11 hazırlık maçı oynatan Terim, bu maçta as takımda; Fatih - Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi - Donk, Ömer, Emre Akbaba, Emre Kılınç - Diagne, Falcao'ya yer verdi. Yeni transferler Fatih, Omar ve Emre Kılınç'ın formayı kaptığı görünürken Diagne'nin de 11'de yer alması dikkatlerden kaçmadı.
ARDA YEDEK
İdman maçında yedek takım ise Okan - Şener, Emin, Ahmet, Linnes - Yunus, Belhanda, Feghouli, Arda - Oğulcan, Adem 11'inde oluştu. İki takımın da büyük efor sarf ettiği çift kale maçta, yedekler göze girmek için büyük çaba harcadı.
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