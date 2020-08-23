23 Ağustos 2020, Pazar

GALATASARAY

Fatih Terim'den sürpriz tercih! Diagne...

Terim'den sürpriz tercih! Diagne...
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 23.08.2020

Gelecek sezon çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray'da, teknik direktör takıma 11'e 11 maç oynattı. Deneyimli teknik adam Mbaye Diagne'ye as takım 11'in görev verdi.

Teknik direktör , eldeki imkanlar dahilinde takımı yeni sezona hazırlamak için çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımın idmanında 11'e 11 hazırlık maçı oynatan Terim, bu maçta as takımda; Fatih - Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi - Donk, Ömer, Emre Akbaba, Emre Kılınç - Diagne, Falcao'ya yer verdi. Yeni transferler Fatih, Omar ve Emre Kılınç'ın formayı kaptığı görünürken Diagne'nin de 11'de yer alması dikkatlerden kaçmadı.

ARDA YEDEK

İdman maçında yedek takım ise Okan - Şener, Emin, Ahmet, Linnes - Yunus, Belhanda, Feghouli, Arda - Oğulcan, Adem 11'inde oluştu. İki takımın da büyük efor sarf ettiği çift kale maçta, yedekler göze girmek için büyük çaba harcadı.

G.Saray'dan dev transfer atağı! Lemina olmazsa... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Cimbom'da tek gündem Rodriguez! Falcao da devrede... Cimbom'da tek gündem Rodriguez! Falcao da devrede...
G.Saray'dan dev transfer atağı! Lemina olmazsa... G.Saray'dan dev transfer atağı! Lemina olmazsa...
Albayrak açıkladı! Hedef 40 milyon Euro Albayrak açıkladı! "Hedef 40 milyon Euro"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör