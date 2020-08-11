Mustafa Cengiz'den yaylım ateşi ve flaş Fenerbahçe sözleri!
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz canlı yayında sponsorluk ve gündemdeki konular hakkında açıklamalarda bulundu. Cengiz, "Önce futbolcu Galatasaray'a gelir, Galatasaray ile anlaşamazsa 2-3 katı fiyatla başka kulübe gelirler. Galatasaray Türk futbolunun kıblesidir." ifadelerini kullandı.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sponsorluk anlaşması imzaladı. Sarı kırmızılı kulübün başkanı canlı yayında basın mensuplarına yaptığı konuşmada, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u sert bir dille eleştirirken, "Nasıl sen başkan yöneticisin, haberin yok ne limit çıkacağından." dedi.
Mustafa Cengiz'in konuşmasından kesitler şu şekilde oldu:
Hayır, Fenerbahçe'ye biz karşı çıkmadık. Siz bir kural koyuyorsunuz; sarı, kırmızı, yeşil. Otobana da hız limiti koyuyorsunuz, bunu değiştiremezsiniz. Kırmızı yada yeşil ışığın daha uzun süre yanmasını isteyebilirsiniz ama orada bir ışık yanıyor. Ben buna uymam, istediğim gibi aşarım, cezasını ödemem diyemezsiniz.
"KURALLA UYMAZSANIZ KAOS VE ANARŞİ OLUR!"
Rakibimiz için söylemiyorum, kendimiz için de söylüyorum, biz bu kurallara uymak zorundayız. Kurallara uymazsanız kaos ve anarşi olur. Devlet olmanın ana prensibi kurallardır. Kurallar bir bütündür.
Biz dedik ki varsa, maddi hatayı düzeltelim. Fenerbahçe'nin taleplerini göz önüne alalım gelecek sezon düzeltelim. Ama 4 ağustosta transfer dönemi başlamış, oyun başlamış. Bende ozaman istediğim gibi derim.
Bize diyorlar rahatsınız, biz rahat değiliz. Bizim o rakam bütçemiz, biz orada 40-50- milyon TL harcarız. Biz sabah akşam mücadele ediyoruz Abdurrahim beyle.
"HEM KARNIM DOYSUN DİYECEKSİNİZ..."
Siz hem karnım doysun diyeceksiniz, hem de yemeğim eksilmesin diyeceksiniz. böyle bir dünya yok.
"TEHDİT SALLARSAM BENİ SUÇLAYIN!"
Bizi Allah korusun, başkalarının elindeki futbolcuyu, kandıracak... Profesyonel düşünebilirsiniz, herkesin düşüncesi çok farklı. Siz o insana 2-3 kat para vereceksiniz. Hemde 1 değil, 5-6 futbolcuya, sonra da "Bana ceza veremezsin, 30 milyon taraftarım var!" üstü örtülü tehdit sallarsam, beni suçlayın.
MERT HAKAN İÇİN OLAY SÖZLER! "ÖNCE GALATASARAY'A GELİR..."
Önce futbolcu Galatasaray'a gelir, Galatasaray ile anlaşamazsa 2-3 katı fiyatla başka kulübe gelirler. Galatasaray Türk futbolunun kıblesidir.
"SEN NASIL YÖNETİCİSİN?"
Nasıl sen başkan yöneticisin, haberin yok ne limit çıkacağından. Ondan sonra yazacağım oraya sınır tanımayacağım, sen sınır tanımayan doktor musun?
"FATİH TERİM ARDA TURAN'I İSTEDİ"
Fatih Hocamız geldi, resmi olarak Arda'yı istedi. Biz de dedik ki, tamam görüşelim. Arda sağ olsun, boş mukaveleye imza atarım dedi. Biz de fırsatı değerlendirdik, en düşük şekli verdik. Arda büyük bir incelik yaptı.
Abdurrahim beyin dediği gibi, pandoranın kutusunu açmayalım. Çok utanan, çok sıkılanlar olur. (Mert Hakan transferiyle ilgili)
FALCAO KONUSU...
Radamel Falcao indirim yaptı, kalacak.
Abdurrahim Albayrak: Arda'ya tek bir şey söyledim. 'Arda, şimdi bizden iş geçti. Senden tek bir ricam var. Sen bundan sonra sevenleri sevindireceksin. Sevmeyenleri sevindirmeyeceksin. Çok iyi oynarsan seni sevenleri sevindirir. İyi oynamamanı istemeyenleri sevindirme.' dedim.
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