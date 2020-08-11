11 Ağustos 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'dan Bernard Mensah atağı! Teklif ortaya çıktı

G.Saray'dan Mensah atağı! Teklif ortaya çıktı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 11.08.2020

ekiplerinden Hes Kablo 'un yıldız oyuncusu için 'ın ilgisi olduğu biliniyordu. Sarı-kırmızılılar, Ganalı futbolcu için Kayserispor'a yeni teklifini iletti.

Lemina ile yollarını ayıran Seri konusunda ise Fulham cephesinden yanıt bekleyen 'da orta alan krizini çözmek için çalışmalar sürüyor.

Sarı-kırmızılılar, konusunda tüm şartları zorluyor. 'la yapılan son görüşmede iki yıllık kiralama formülünün masaya yatırıldığı öğrenildi.

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Takvim'in haberine göre Galatasaray'ın iki yıl kiralama bedeli olarak 1.4 milyon Euro teklif ettiği, ayrıca Ahmet Çalık, Jimmy Durmaz ve Emre Taşdemir'i de kiralık olarak önerdiği belirlendi.

Kayserispor bir sonrasi satıştan Atletico Madrid'e yüzde 40 pay vereceği için kiralama formülüne sıcak bakıyor. İki kulüp arasında pazarlıkların sona geldiği belirtiliyor.

Canlı yayında açıkladı! haberin devamı

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