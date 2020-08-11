11 Ağustos 2020, Salı

GALATASARAY

Mbaye Diagne'den Fatih Terim'e telefon! "Hocam bir şans daha istiyorum"

Diagne'den flaş hareket! Terim'i aradı ve...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 11.08.2020

öncesi transfer çalışmalarını yürüten Galatasaray'da, Mbaye Diagne kiralık gittiği 'dan geri dönmüştü. Senegalli forvet, teknik direktör 'i arayarak bir şans daha istedi.

Galatasaray'ın kadrosu şekillenmeye başlıyor. Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz günlerde transferini açıklarken, bu hafta içi de yapılacak sağlık kontrollerinden sonra Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ve Omar Elabdellaoui'yi renklerine kattığını duyuracak. Aslan'ın yeni transferleri dışında gündemini meşgul eden bir diğer konu ise kiralıktan geri dönecek isimler ve gönderilecekler listesinde yer alan oyuncuların durumu.

Sene başında 'e kiralık yollanan ve Avrupa sahnesinde değerini arttıracağı düşünülen Mbaye Diagne, Belçika'da yaşadığı problemler sonrası kadro dışı kalmıştı. Senegalli oyuncu, yeni sezon kadro planlamasında görünmüyordu.

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"HOCAM SİZDEN BİR ŞANS İSTİYORUM"

Ancak, 28 yaşındaki golcü, geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör 'i arayarak yeni bir şans istedi. Diagne "Belçika'da çok kötü bir sezon geçirdim. Sahalardan uzak kaldım, futbolu çok özledim. Artık nerelerde hatalar yaptığımı daha iyi anlıyorum. Galatasaray'dan ayrıldığımda kıymetini daha iyi anladım. Hoca'm sizden bir şans istiyorum. Söz veriyorum çok farklı bir Diagne izlettireceğim" dedi.

Oyuncunun samimi tavrı üzerine Fatih Hoca ona bir şans daha vermeye karar verdi ve Diagne yarın Florya'da yapılacak sezon öncesi hazırlıklarında sahada olacak. (Türkiye)

Canlı yayında açıkladı! haberin devamı

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