Galatasaray'a 19'luk sağ kanat! Fatih Terim'in favorisi
Cimbom, Musaba için Monaco’yu iknaya çalışıyor. Fransız kulübü Fatih Terim’in de çok istediği 19 yaşındaki futbolcuyu kairlamaya sıcak bakarken bu transferin bitme ihtimali giderek güeçnl iyor
Galatasaray'da Musaba hamlesi... Gelecek sezon için transfer çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Sarı-Kırmızılı yönetim sağ kanat arayışlarında Monaco'da forma giyen Anthony Musaba'yı bitirmeye çok yaklaştı. Fransız kulübü ile yapılan görüşmeler olumlu ilerliyor.
FATİH TERİM ONU ÇOK İSTİYOR
Teknik Direktör Fatih Terim'in yeni sezonda kadrosunda görmek istediğini yönetime bildirdiği 19 yaşındaki futbolcunun kiralanması için yapılan görüşmelerde sona gelindiği öğrenildi.
MONACO TEKLİFE SICAK BAKIYOR
Monaco ile 5 yıl daha sözleşmesi bulunan Musaba'nın tecrübe kazanması için kiralık verilmesine sıcak bakan Fransız kulübünün G.Saray'ın teklifini kabul etmesine kesin gözüyle bakılıyor.
9 GOL 2 ASİSTLİK PERFORMANS
Son iki sezonu Hollanda 2.Lig ekibi Nijmegen'de geçiren Hollandalı futbolcu bu sezon 26 resmi karşılaşmada forma giyerken 9 gol, 2 asistlik bir performans göstererek takımına büyük güç kattı.
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