05 Ağustos 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'a 19'luk sağ kanat! Fatih Terim'in favorisi

G.Saray'a 19'luk sağ kanat! Terim'in favorisi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.08.2020

Cimbom, Musaba için Monaco’yu iknaya çalışıyor. Fransız kulübü ’in de çok istediği 19 yaşındaki futbolcuyu kairlamaya sıcak bakarken bu transferin bitme ihtimali giderek güeçnl iyor

'da Musaba hamlesi... Gelecek sezon için transfer çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Sarı-Kırmızılı yönetim sağ kanat arayışlarında Monaco'da forma giyen Anthony Musaba'yı bitirmeye çok yaklaştı. Fransız kulübü ile yapılan görüşmeler olumlu ilerliyor.

FATİH TERİM ONU ÇOK İSTİYOR

Teknik Direktör 'in yeni sezonda kadrosunda görmek istediğini yönetime bildirdiği 19 yaşındaki futbolcunun kiralanması için yapılan görüşmelerde sona gelindiği öğrenildi.

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MONACO TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Monaco ile 5 yıl daha sözleşmesi bulunan Musaba'nın tecrübe kazanması için kiralık verilmesine sıcak bakan Fransız kulübünün G.Saray'ın teklifini kabul etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

9 GOL 2 ASİSTLİK PERFORMANS

Son iki sezonu Hollanda 2.Lig ekibi Nijmegen'de geçiren Hollandalı futbolcu bu sezon 26 resmi karşılaşmada forma giyerken 9 gol, 2 asistlik bir performans göstererek takımına büyük güç kattı.

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