10 Ağustos 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Hannover 96 Yuto Nagatomo ve Mehmet Ekici'nin peşinde!

Aynı takıma gidiyorlar! Nagatomo ve Ekici...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 10.08.2020

2 ekiplerinden , ile sözleşmesi sona eren 'yu etmek istiyor. Alman temsilcisinin listesindeki bir diğer isim ise Fenerbahçeli ...

Türk asıllı teknik direktör Kenan Koçak yönetimindeki , ile olan sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte takımdan ayrılan Japon sol bek 'yu kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe'den 3'lü forvet harekatı!

Fanatik'in haberine göre; 2 ekibi, yeni sezonda Bundesliga 1'e çıkmak adına iddialı bir kadro kurmak isterken Türkiye pazarından 'yi etmek istiyordu. Hannover'in bir diğer hedefinin de Nagatomo olduğu öğrenildi.

Tecrübeli sol beki transfer listesine ekleyen Hannover, girişimlerine başlarken oyuncuya da transfer teklifi iletildi.

Menajeri resmen açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray... haberin devamı

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