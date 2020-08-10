Hannover 96 Yuto Nagatomo ve Mehmet Ekici'nin peşinde!
Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Yuto Nagatomo'yu transfer etmek istiyor. Alman temsilcisinin listesindeki bir diğer isim ise Fenerbahçeli Mehmet Ekici...
Türk asıllı teknik direktör Kenan Koçak yönetimindeki Hannover 96, Galatasaray ile olan sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte takımdan ayrılan Japon sol bek Yuto Nagatomo'yu kadrosuna katmak istiyor.
Fanatik'in haberine göre; Almanya Bundesliga 2 ekibi, yeni sezonda Bundesliga 1'e çıkmak adına iddialı bir kadro kurmak isterken Türkiye pazarından Mehmet Ekici'yi transfer etmek istiyordu. Hannover'in bir diğer hedefinin de Nagatomo olduğu öğrenildi.
Tecrübeli sol beki transfer listesine ekleyen Hannover, girişimlerine başlarken oyuncuya da transfer teklifi iletildi.
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