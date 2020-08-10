Fenerbahçe'den 3'lü forvet harekatı!

Avrupa kulüplerinin talip olduğu Vedat Muriqi'nin ayrılığına karşı golcü arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe; Fedor Smolov, Haris Seferovic ve Chuba Akpom'u gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerin bu 3 isimden 2'sini kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

Transfer taarruzunu sürdüren Fenerbahçe'de rota forvet mevkisine çevrildi. Muriç için İtalyan ve İngiliz ekipleri ile pazarlıkları sürdüren yönetim, 20 milyon euro'ya satmayı planladığı Kosovalı oyuncunun yerine en az 2 golcü almayı planlıyor. Fotomaç'ın haberine göre, radarda üç isim var: Fedor Smolov, Haris Seferovic ve Chuba Akpom... Lokomotiv'de oynayan Smolov'dan "Anlaşmadık" açıklaması gelse de yönetimin bu transferde ciddi olduğu ifade edildi.

EN BÜYÜK RAKİBİ BEŞİKTAŞ

Rus ekibi ve oyuncu ile temaslar devam ediyor. Cavani'ye teklif yapan Benfica'nın gözden çıkardığı Haris Seferovic de listede. 28 yaşındaki Boşnak asıllı oyuncu Liga NOS'da bu sezon 5 gol+4 asistlik performans sergiledi. PAOK'lu Chuba Akpom ise diğer aday. Yunan ekibinde yaptığı çıkışla dikkatleri çeken 24 yaşındaki İngiliz forvet için de kiralama önerisi yapıldı. Akpom ve Seferovic ile Beşiktaş da ilgileniyor. Yönetim yeni sezona 2 yeni golcü ile girecek

SMOLOV: Rus Milli Takımı ile 39 maçta 14 kez fileleri sarsan Fedor Smolov; Feyenoord, Celta Vigo, Yekaterinburg, Anzi, Krasnodar, Dinamo Moskova ve Lokomotiv Moskova'da görev yaptı. 30 yaşındaki forvet, 319 maçta 93 gol kaydetti; 35 tane de asist gerçekleştirdi.

SEFEROVIC: İsviçre pasaportu taşıyan Seferovic kariyerinde; Grasshoppers, Fiorentina, Neuchatel, Novara, Real Sociedad, Frankfurt ve Benfica formaları giydi. 360 maçta 90 gol +37 asist üreten 1.86 boyundaki yıldızın İsviçre Milli Takımı ile de 64 maçta 18 golü var.

AKPOM: Arsenal alt yapısında yetişen 24 yaşındaki Chuba Akpom ise Hull City, Arsenal, Brighton, N. Forrest, Brentford, Coventry, St. Truiden'de oynadı. 31 gol atıp, 13 asiste imzasını koydu. Genç oyuncu, İngiltere U21 Takımı'nda 5 kez forma giyip, 3 kez fileleri havalandırdı.

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