10 Ağustos 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den 3'lü forvet harekatı!

Fenerbahçe'den 3'lü forvet harekatı!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 10.08.2020

Avrupa kulüplerinin talip olduğu Vedat Muriqi'nin ayrılığına karşı golcü arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe; Fedor Smolov, Haris Seferovic ve Chuba Akpom'u gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerin bu 3 isimden 2'sini kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

Transfer taarruzunu sürdüren Fenerbahçe'de rota forvet mevkisine çevrildi. Muriç için İtalyan ve İngiliz ekipleri ile pazarlıkları sürdüren yönetim, 20 milyon euro'ya satmayı planladığı Kosovalı oyuncunun yerine en az 2 golcü almayı planlıyor. Fotomaç'ın haberine göre, radarda üç isim var: Fedor Smolov, Haris Seferovic ve Chuba Akpom... Lokomotiv'de oynayan Smolov'dan "Anlaşmadık" açıklaması gelse de yönetimin bu transferde ciddi olduğu ifade edildi.

EN BÜYÜK RAKİBİ BEŞİKTAŞ
Rus ekibi ve oyuncu ile temaslar devam ediyor. Cavani'ye teklif yapan 'nın gözden çıkardığı Haris Seferovic de listede. 28 yaşındaki Boşnak asıllı oyuncu Liga NOS'da bu sezon 5 gol+4 asistlik performans sergiledi. PAOK'lu Chuba Akpom ise diğer aday. Yunan ekibinde yaptığı çıkışla dikkatleri çeken 24 yaşındaki İngiliz forvet için de kiralama önerisi yapıldı. Akpom ve Seferovic ile Beşiktaş da ilgileniyor. Yönetim yeni sezona 2 yeni golcü ile girecek

SMOLOV: Rus ile 39 maçta 14 kez fileleri sarsan Fedor Smolov; Feyenoord, Celta Vigo, Yekaterinburg, Anzi, Krasnodar, ve Lokomotiv Moskova'da görev yaptı. 30 yaşındaki forvet, 319 maçta 93 gol kaydetti; 35 tane de asist gerçekleştirdi.

SEFEROVIC: İsviçre pasaportu taşıyan Seferovic kariyerinde; Grasshoppers, Fiorentina, Neuchatel, Novara, , Frankfurt ve Benfica formaları giydi. 360 maçta 90 gol +37 asist üreten 1.86 boyundaki yıldızın İsviçre Milli Takımı ile de 64 maçta 18 golü var.

AKPOM: alt yapısında yetişen 24 yaşındaki Chuba Akpom ise Hull City, Arsenal, Brighton, N. Forrest, Brentford, Coventry, St. Truiden'de oynadı. 31 gol atıp, 13 asiste imzasını koydu. Genç oyuncu, İngiltere U21 Takımı'nda 5 kez forma giyip, 3 kez fileleri havalandırdı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Menajeri resmen açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray... Menajeri resmen açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Avrupa devi Muriqi için İstanbul'da Avrupa devi Muriqi için İstanbul'da
F.Bahçe bir transferi daha bitiriyor! Anlaşma tamam F.Bahçe bir transferi daha bitiriyor! Anlaşma tamam
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör