Alpaslan Öztürk'ün menajerinden transfer açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Yaz transfer döneminde kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandıran Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Göztepe forması giyen Alpaslan Öztürk ile ilgilendiği iddia edilmişti. 27 yaşındaki futbolcunun menajeri yaptığı açıklamada Fenerbahçe ve Galatasaray iddialarına açıklık getirdi. İşte detaylar...