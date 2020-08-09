09 Ağustos 2020, Pazar

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Alpaslan Öztürk'ün menajerinden transfer açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Yaz transfer döneminde kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandıran Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Göztepe forması giyen Alpaslan Öztürk ile ilgilendiği iddia edilmişti. 27 yaşındaki futbolcunun menajeri yaptığı açıklamada Fenerbahçe ve Galatasaray iddialarına açıklık getirdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09.08.2020 18:49 Güncelleme Tarihi: 09.08.2020 19:34
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Alpaslan Öztürk'ün menajerinden transfer açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Gelecek sezon şampiyonluğu göğüslemek için transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe ile Galatasaray, Mert Hakan Yandaş transferinden sonra bu kez de Alpaslan Öztürk için karşı karşıya…

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Alpaslan Öztürk'ün menajerinden transfer açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Stoper bölgesine takviye yapmak isteyen Süper Lig devleri, Göztepe'nin başarılı savunmacısı Alpaslan Öztürk'ü listesine almıştı.

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Alpaslan Öztürk'ün menajerinden transfer açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...

27 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferiyle ilgili iddialarının detayları ise ortaya çıktı...

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Alpaslan Öztürk'ün menajerinden transfer açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...

MENAJERİ AÇIKLADI

Alpaslan Öztürk'ün menajeri, fotomac.com.tr'ye yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe ve Galatasaray dahil şu an hiçbir kulüpten teklif gelmedi. Göztepe ile görüşmelerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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Alpaslan Öztürk'ün menajerinden transfer açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...

İKİ TAKIM İÇİN DE CAZİP!

Limit problemine rağmen transferde bombaları art arda patlatan Fenerbahçe için Alpaslan Öztürk'ün transferi cazip geliyor. Galatasaray ise, stoper bölgesindeki açığı kapatmak için 27 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek istiyor…

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